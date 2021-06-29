فيديو.. حسام حبيب يهدد إعلامية لبنانية بمقاضاتها بعد تسريب تسجيل والده

المستقلة/- منى شعلان/ هدد الفنان المصري حسام حبيب الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية بمقاضاتها بعد تسريب تسجيل صوتي لوالده، مشيراً إلى أخذ حقه بالقانون.

وظهر حسام حبيب في فيديو جديد نشره عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام موجها حديثه للإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، موضحا أنه يعرف جيدا أنها في لبنان تقوم دائما بعمل استقصاءات حول العديد من الأشخاص، لكنه سيأخذ حقه وبالقانون في مصر، مشددا على أن مصر بلد كبيرة ولن تسمح بأن يضيع حق من حقوق أولادها.

وأكد حسام حبيب أنه لم ينف التسجيل الصوتي المنسوب لوالده لأنه أرجل وأنظف من ذلك قائلا: “أنا أرجل وأنضف بكتير من أني أنفي، صوته أو مش صوته ميخصنيش أنا يخصني بيتي ومراتي وعيلتي فقط، أنتي عاوزة تجري ورا مين، ورا حد بالاسم يقربلي لكن بالفعل لأ ودا اللي أنتي عارفاه كويس”.

ووصف حسام حبيب ما تقوم به نضال الأحمدية من استغلال بعض الفتيات لتسجيل مكالمات بغرض الاستقصاء أنه “إتجار بالبشر”، مشددا على أنه لا يخاف من تهديداتها لأنه لا يجيب على هاتفه ولا يقع في أي فخ مما تفعله، مؤكدا أنه سيواجه الحقيقة بكل شجاعة وسيأخذ حقه وبالقانون.

وفى السياق ذاته أعلن حسام حبيب، قطع علاقته بوالده ومقاضاته بعد التسريب الأخير.

وأوضح حسام حبيب، في مقطع فيديو جديد نشره على حسابه بموقع “انستجرام”، أن والده استدرج لمصالح خاصة، وعلاقته بزوجته شيرين لا يفرقها بشر.

وتابع حسام حبيب: “لا أدير حسابات أو شغل شيرين ولكن شركة منفصلة بفريق محترف”.

ودافعت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب ووالدته، بعد التسريب الصوتي المسجل المنسوب لوالد زوجها، الذي زعم فيه أن حسام يتحكم بحسابات شيرين المالية، بالإضافة إلى تفكير والده في إقناع حسام بالزواج على شيرين من فتاة أخرى، كما ذكر فيه عن كره والدة حسام لشيرين.

وأكدت شيرين عبد الوهاب، في فيديو نشرته عبر حسابها الخاص بموقع “تويتر”، أن ما تردد غير صحيح بالمرة، مشيرة إلى أن زوجها حسام حبيب غير مسؤول عن أي توكيلات خاصة بها وجميع “الفيز” الخاصة بها باسمها.