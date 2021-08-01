فيديو.. “حالة اكتئاب” رامي صبري يطرح أغنية مع شقيقه الراحل

المستقلة/- منى شعلان/ طرح الفنان المصري رامي صبري، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، ديو غنائي بعنوان “حالة اكتئاب” بمشاركة شقيقه الراحل كريم صبري.

وكتب الفنان المصري في بداية الأغنية بأن هذا العمل إهداء إلى روح الحبيب كريم صبرى، فلم يتقاضى أي شخص ساهم في هذا العمل أي عائد مادى، برجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة، والأغنية من كلمات عبير الرزاز، وألحان كريم صبرى، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وميكس وماستر نصر محروس.

وكان قد رحل عن عالمنا كريم صبري شقيق المطرب رامى صبرى يوم الأحد 11يوليو، إثر غرقه فى ترعة المريوطية.

ومن المقرر أن يعود رامي صبري للغناء، الشهر الجاري، وذلك بعد توقفه لفترة عقب وفاة شقيقه.

وقال رامي صبري في وقت سابق عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام إنه سيبدأ العمل من 1 /8 /2021، مقدمًا اعتذاره لجمهوره “آسف جدا على إلغائي أو عدم حضورى الأفراح والحفلات فى الفترة الماضية، لعدم قدرتى على الغناء بسبب وفاة أخى الغالى (كريم) ربنا يرحمه وميكتبهاش لحد اللهم آمين”.

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