فيديو.. جوجل يكشف المواضيع الأكثر بحثا في الأردن خلال 2020

المستقلة/ منى شعلان/ أطلقت Google اليوم نتائج البحث الأكثر رواجًا في الأردن، كجزء من تقريرها السنوي “البحث في عام 2020” ، أوضحت النتائج أنه على الرغم من كون فيروس كورونا هو الأكثر رواجًا على الإنترنت، إلا أن التعليم ومواكبة الاهتمامات، كان لها ظهور واضح في عمليات البحث وسبل للدعم والتشجيع في ظل الظروف الراهنة.

كما أظهرت نتائج التقرير اهتماما بالشأن المحلي كما حدد أولويات الأردنيين حيث إحتل التعليم، والصحة، والعمل، حيزاً من اهتمامات المواطن الأردني، اذ تصدر التعليم أولا القائمة بمنصة درسك ، ويأتي فيروس كورونا” كوفيد-19″، فى المرتبة الثانية، ثم البحث عن “الضمان الإجتماعي” فى المرتبة الثالثة.

حيث تصدرت “منصة درسك” المرتبة الأولى في عمليات البحث الأكثر رواجا على محرك البحث جوجل في الأردن ، ويأتي فيروس كورونا ” كوفيد-19، فى المرتبة الثانية.

كما استحوذت الانتخابات الأمريكية ، على اهتمام الأردنيين ، فجأءت فى المرتبة الرابعة ، فى حين حلت الانتخابات البرلمانية الأردنية في المرتبة السادسة، فيما حل دعم الخبز خامسا.

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وحازت قضية “فتى الزرقاء” والذي تعرض لاعتداء وحشي قام خلالها 17 شخصا بقطع يديه وإعتام إحدى عينيه ، على اهتمام الرأى العام ، وظهر ذلك في البحث عن “البرنس” و”لبنى الكوشية” واللذان حلا في المرتبة العاشرة ، وربط الرأي العام الأردني بين المعتدين على الفتى صالح وبين شخصية “لبنى الكوشية” الشهيرة.

وكان للترفيه حصة في بحث الأردنيين، حيث تبين أن مسلسل “الهيبة الرد” هو المفضل لدى الأردنيين حيث حل في المرتبة السابعة من البحث يتبعه في المرتبة التاسعة مسلسل “البرنس”، في حين كان السؤال عن اعراض الكورونا في المرتبة الثامنة.

وبحسب البيان الصادر عن شركة جوجل فكان هناك اهتمام ملموس في الخدمات والشؤون المحلية وكان ذلك واضحاً من عمليات البحث عن “نتائج الانتخابات النيابية2020 “و”الضمان الإجتماعي” و”دعم الخبز” و”لبنى الكوشية”.

من جانبها قالت مديرة في القسم الاعلام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ً داليا الفقي، إن المواضيع الأكثر رواجاً على Google هذا العام أكدت قدرة الانسان على التأقلم والتكيف مهما كانت الظروف، مضيفة “كشركة جوجل نحن سعداء أن محرك جوجل ساعد الأردنيون في الوصول للمعلومات التي يبحثون عنها في تلك الظروف الأستثنائية، ونأمل أن نكون قادرين دوًما على مساعدتهم.”