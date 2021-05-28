فيديو.. جواهر الكويتية توثق رحلة علاجها مع السرطان:”الابتلاء الجميل”

المستقلة/- منى شعلان/ وثقت الفنانة الكويتية جواهر من خلال فيديو مصور رحلة علاجها مع مرض السرطان الذي أصيبت به، في فبراير 2020، مؤكدة على أنه ابتلاء من المولى عز وجل تعلمت منه الكثير، وكشف لها حقيقة الأشخاص المقربين لها.

وعلقت ”جواهر“ على الفيديو المنشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام:“أول شيء الحمد لله على كل حال، والحمد لله على هذا الابتلاء الجميل من رب العالمين، لأنه فضّلني ورفعني درجة ومنزلة بإذن الله، وكل ما أمر فيه لي عليه أجر بإذن الله، والابتلاء شيء جميل، اللهم لك الحمد والشكر“.

وأضافت جواهر:“وايد تعلمت منه، والأهم أنه قرّبني من ربي كثيرًا، وهذا أهم شيء، وكشف لي أمورًا كنت في غفلة عنها، وكشف لي الناس الذين حولي والذين كنت أبدّيهم على نفسي وصحتي، ولو آبي أتكلم كل الكلام ما يخلص“.

وتابعت:“نصيحتي لكم، حبوا أنفسكم قبل كل شيء، وحب النفس أبدًا ما هو أنانية، علشان إذا حبيتوا أنفسكم راح تقدرون تحبون الذين حولكم، والحمد لله دائمًا وأبدًا، وما مريت فيه وأمر فيه حاليًا ما فيه واحد راح يحس فيه إلا الذي جرب هذا الشيء، الله يبعده عنكم يا رب“.

واختتمت:“كلي يقين برب العالمين أنه هو الشافي المعافي سيشفيني رغم أنه الدكتور قال لي معجزة أنك عايشة، الحمد لله هذا بفضل ربي واختباره لي، والصبر على هذا الابتلاء، وأخيرًا اختاروا الناس الصح في حياتكم“.

وفاجأت الفنانة الكويتية جواهر متابعيها بإعلانها عن إصابتها بمرض السرطان فى العام الماضى، طالبة من الجميع الدعاء لها بالشفاء.

الكويتية جواهر نشرت حينها صورتين على حسابها على سناب شات من داخل المستشفى التي ترقد فيها لتلقي العلاج، ولم تكشف عن وجهها مكتفية بنشر جهاز مستخدم في العلاج في أول صورة وعلقت عليها قائلة: “يأتي بها الله إن الله لطيف خبير”.

وفي الصورة الثانية التي نشرتها جواهر، ظهر فيها أسماء الناجين من مرض السرطان، وعلقت عليها قائلة: “إن شاء الله ينكتب اسمي معاهم المتشافين يا رب”.

وأوضحت من خلال تغريدات عبر موقع “تويتر” أنها تعاني من سرطان في الدماغ، وكتبت في تغريدتها: “قبل كم شهر حصل معي إغماءة طويلة، توجهت للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة تبين إصابتي بسرطان الدماغ في مراحله الأخيرة”.

وتحدثت جواهر للمرة الأولى عن مرضها منذ أشهر قليلة خلال اتصال هاتفي أجري معها على شاشة تلفزيون الكويت.

وقالت إنها ما زالت في مرحلة العلاج وتتلقى الدعم من السلطات الكويتية إلا أنها عبرت عن شعورها بالانزعاج بسبب الغربة طالبةً من الجمهور الدعاء لها بالشفاء.