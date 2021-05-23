فيديو.. جنا عمرو دياب تتحدث عن معاناتها مع مرضها النادر

المستقلة/- منى شعلان/ تحدثت جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب عن تفاصيل مرضها النادر حيث أنها مصابة بفرط الحركة وتشتت الانتباه، مما تسبب لها ببعض المشكلات مع مدرستها في لندن.

تحدثت جنا عمرو دياب لبرنامج “et بالعربي” عن تجربتها ومدى دعم والدها لها، موضحة أنها كانت تشعر بالاحباط تجاه مدرستها السابقة، وقررت توجيه رسالتها لكي تخبر من يعانوا من نفس المرض، أنهم ليسوا بمفردهم، خاصة أنها لم يكن لديها من يدعمها وقت التحاقها بالمدرسة.

أوضحت أن أعراض مرضها جعلتها تعاني خلال دراستها، لتحصل على درجات منخفضة رغم استذكارها، وهو ما جعلها تشعر بالاحباط لأن النتيجة كانت مماثلة لما حدث لها حين كانت تهمل دروسها، مشيرة إلى أنها تعاني من عدم القدرة على التركيز أو تذكر أشياء حدثت في الماضي، وهو ما يضطرها دائما لسؤال والدتها عن التفاصيل.

وتابعت: أعراضي تتضمن عدم القدرة على التركيز وقصورًا في الانتباه بسبب اضطراب فرط الحركة، وشخصيتي حيوية جدًا، وأتحدث كثيرًا وبسبب حديثي الكثير لدي مشاكل في الصوت، وهي عقد في الصوت وهي أن أحبالي الصوتية تحتك بعضها ، ويؤدي ذلك لحدوث ورم، وهو ما يتسبب في بعض الأحيان في أن أفقد صوتي”.

أضافت أنها تلقت دعم كبير من والدتها زينة عاشور، التي كانت متفهمة لطبيعة حالتها الصحية، كما أن والدها عمرو دياب كان يساندها بقوة ويتواصل معها هاتفيا بشكل مستمر للتأكيد على فخره بها.

أشارت جنا دياب إلى أنها تلقت ردا من إدارة مدرستها السابقة، ورأت منهم حرصا على فهم المزيد عن مشكلتها، وطلبوا منها زيارة المدرسة والتحاور، وهو الشيء الذي أسعدها، مؤكدة أن المدرسة بها معلمين جيدين، لكن أحيانا يحتاج الناس إلى من يعلمهم بحقيقة الأمور، وهو ما فعلته.