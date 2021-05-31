فيديو.. جديد الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الإبراشي

المستقلة/- منى شعلان/ كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا عن تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز والإعلامي المصري وائل الإبراشي بعد إصابتهما مؤخرا بفيروس كورونا.

أوضح الدكتور حسام حسني في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب من خلال برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة mbc مصر، أن حالة دلال عبد العزيز مستقرة على وضع معين وتحتاج إلى جرعات عالية من الأوكسجين باستمرار عن طريق الأجهزة المساعدة على التنفس.

أضاف أن دلال عبد العزيز تتلقى العلاج من فيروس كورونا منذ حوالي 40 يوما، وأنه يتمنى لها الشفاء العاجل.

أشار الدكتور حسام حسني إلى أنه تواصل مؤخرا مع زوجة الإعلامي وائل الإبراشي، التي أكدت أن حالته في تحسن مستمر، وأنه يعد المشاهدين أن تكون عودته قريبا للظهور على الشاشة، فور تماثله للشفاء من آثار فيروس كورونا.

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