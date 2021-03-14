فيديو.. توم كروز يعرض مزرعته للبيع بـ40 مليون دولار

المستقلة/- منى شعلان/ يتطلع النجم العالمي توم كروز ، إلى بيع مزرعته الفخمة والمترامية الأطراف في بلدة تيلوريد الجبلية الخلابة في ولاية كولورادو الأمريكية.

وذكرت ”دار سوذبي“ للمزادات على موقعها، أن النجم توم كروز البالغ من العمر 58 عاما، يرغب فى بيع المزرعة والعقار المتواجد بها ، بسعر 39.5 مليون دولار مقابل العقار الذي تبلغ مساحته 320 فدانا.

المزرعة تحوى منزل مكون من 7 غرف نوم و 9 حمامات، مصممة خصيصًا للحفاظ على الخصوصية، مطوية في أعماق الغابة مع خلفية رائعة من الجبال والجمال الطبيعي.

ويتميز العقار الفسيح بمساحة معيشة داخلية رائعة تبلغ 11.512 قدما مربعة، ويقع على قمة جرف يطل على مناظر خلابة لجبال الألب، ويشتمل العقار بعض الميزات بما في ذلك مدفأتان ومركز للياقة البدنية ومنطقة ترفيهية.

وفي الخارج، يضم مكان الإقامة ترسا كبيرا ومساحة خارجية مترامية الأطراف. وقد تم بناء المنزل من خشب الأرز والأحجار الطبيعية، ووفقًا لقائمة دار سوذبيز، فإن المنزل هو “ملكية تراثية”.

وبالإضافة إلى المنزل الرئيس الذي تبلغ مساحته 10 آلاف قدم مربعة تقريبا، والمزين بالكامل بألواح خشبية، يوجد أيضا نزل للضيوف يتكون من ثلاث غرف نوم، كما يضم العقار أيضا مرآبا بسعة ثلاث سيارات ومساحة تخزين واسعة.

جدير بالذكر، أن منزل كروز يقع على بُعد دقائق فقط من وسط مدينة Telluride، وهي وجهة للتزلج والغولف على أعلى مستوى. حيث تستضيف المدينة أيضاً مهرجانا سينمائيا صغيرا لكنه رفيع المستوى كل سبتمبر.