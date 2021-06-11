فيديو.. تكريم خاص للراحل مشاري البلام من صناع مسرحية كويتية

المستقلة/- منى شعلان/ فى لقطة مؤثرة حرص صناع مسرحية ”قحفية وغترة وعقال“ على تكريم الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام، وذلك في العرض الأول للمسرحية بنادي اليرموك في الكويت.

ونشر الفنان الكويتي حسن البلام، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ”إنستغرام“، مقطع فيديو يظهر إسدال صورة مشاري البلام على أحد الأبواب بعد انتهاء عرض المسرحية، وسط احتفاء كبير من الجمهور الذي حضر العرض.

وعلق البلام على الفيديو الذي نشره: ”الإنسان إذا مات ما يبقى شي له إلا سمعته الطيبة شرواك يا بوصالح يا ولد عمي وحبيبي يا فقيد“.

وأضاف : ”أقل شي نقدر نسويه في قروب البلام نرفع صورتك في المكان اللي كنت أساس له وفي تكوينه من البداية.. نحبك يا مشاري البلام ومستحيل ننساك طول العمر وما شبعنا منك والله.. الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته نسألكم الدعاء والرحمه لهذا الفنان والإنسان صاحب الذكر الطيب“.

يذكر أن مشاري البلام، قد توفي في فبراير / شباط، الماضي، داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات، إثر تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

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