فيديو.. تفاصيل ظهور نجل مشاري البلام بدلا من والده بمسلسل”بيت الذل”

المستقلة/- منى شعلان/ خطف صالح مشاري البلام، نجل الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام الذي توفي في فبراير الماضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا ، نظر الجمهور في ظهوره الأول بمسلسل ”بيت الذل“، بعد إكماله دور والده، خلال أحداث المسلسل.

وظهر صالح مشاري البلام وهو يؤدي دور والده “فلاش باك” في مرحلة الشباب بالمسلسل؛ حيث كان يحمل في يده ابنته التي توفيت على ما يبدو وهي ما تزال طفلة، وكان يمسك بملابسها ويتذكرها.

وكشف صالح خلال لقاء تليفزيونى كواليس اختياره فى هذا الدور قائلاً: ”مشهد أبوي وايد أثر فيني.. وأثر في كل الناس على السوشال ميديا“.

وأضاف: ”بعد وفاة والدي كلموني في التلفزيون وقالوا لي في مشاهد أبوك ما صورها.. والأستاذة صمود الكندري قالت إن هذه المشاهد التي لم يتم تصويرها، لا نريد أن نحذفها ونريد ابنه صالح هو اللي يمثلها.. وأنا رحبت بالفكرة“.

وعن إمكانية إحلاله مكان والده الراحل في ”غروب البلام“ للمسرحيات، أوضح أنه ”يتشرف بذلك، لكنه يرى نفسه أكثر في الدراما“، مؤكدا أن مجال الكوميديا يحتاج لمواصفات معينة في الفنان.