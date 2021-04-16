فيديو.. ” تفاصيل صادمة”مي حلمي تتحدث عن طلاقها من محمد رشاد

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الإعلامية المصرية مي حلمي لأول مرة عن تفاصيل صادمة بشأن طلاقها من المطرب محمد رشاد ، مؤكدة أن الخيانة هى السبب الرئيسي في انفصالهما.

ولم تتمالك مي حلمي دموعها وهي تتحدث عن خيانة زوجها لها خلال برنامج “شيخ الحارة والجريئة” الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، ويعرض عبر قناة “القاهرة والناس”، وقالت مي إنها في مرة رأت رسالة على هاتف زوجها وقرأت ما فيها، ورفضت الكشف عن الكلام المكتوب قائلة وهي تبكي: “كلام متقاليش كحبيبة أو زوجة، كان نفسي البني ادم زي ما يحب يتحب”.

وأضافت موضحة أن بكائها ليس على شخص ولكنها حزينة لأنها أعطت الحب بلا حدود ولم تتلق إلا الفضائح قائلة :”أهلي سيرتهم دائما على كل لسان والناس تبقى متهماكي أنك ست شريرة مع أن كل مرة بتتسابي بتقعي في نفس الغلط”.

وأشارت مي حلمي أن طليقها محمد رشاد كان يعتدي عليها بالضرب ، قائلة : “كان يضربني كثيرا، وكانت آخر مرة ليلة رأس السنة تقريبا، وذهبت للعمل وآثار الضرب واضحة تحت عيني”، متابعة: كذبت على الماكيير في العمل وقلت أني ارتطمت بالباب تقريبا، وتم إخفاء الآثار بالكثير من المكياج.

واستكملت: تصالحنا في نفس اليوم، كنت مثال للسيدة البائسة في الحب، بالتأكيد حاولت الدفاع عن نفسي بـ(طفاية) كانت على الطاولة وألقيتها عليه، وكانت آخر مرة يضربني فيها”.

وحكت حلمي إنها حاولت الانتحار بعد مشاكلها مع طليقها محمد رشاد، قائلة:” أنها فكرت وحاولت الانتحار حتى أنها كتبت رسالة طويلة إلى عائلتها، ووجهت اعتذارها لوالدتها على ما فعلته.

وأوضحت مي أنها عرفت معلومة ما عن رشاد الذي حاول الاتصال بها بعد أن أرسلت له رسالة لكنها لم تجبه، فطلب من رجال الأمن أن يصعدوا إلى المنزل حتى يطمئنوا عليها لكنها لم تفتح الباب لهم، فاتصل بشقيقها وأخبرهم أنه تقول أنها ستنتحر.

وأكدت أنها كانت في هذه المرحلة تشعر بالضعف قائلة “الخيانة وجعتني، عديت حاجات كتير أوي، ووصلت لمرحلة صعبة من الاكتئاب أنا كانت حياتي لشخص واحد كنت بحاول اخليه ينجح”.

ونفت مي ، شائعة إجهاضها، قائلة:” إنها لم تجهض نفسها، وأنها كانت حاملا في توأم لكن الله لم يكتب لها النصيب ، وقالت: “للأسف أتحرمت أني أبقى أم”.

وأضافت مؤكدة أنها أخطأت في البداية عندما وافقت أن تعود لرشاد بعد ما حدث وإلغاء حفل زفافهما الأول، موضحة أن المجتمع دائما يضغط على المرأة، خاصة عندما قال البعض عنها إن زوجها تركها يوم حفل زفافها وهو ما كان يزعجها ويضغط عليها.

وكشفت مي أنها فكرت في “تجميد البويضات” وذلك بعد طلاقهما، لأنها شعرت بالخوف من أن تكبر ولا يكون معها أحد.

يذكر أن الفنان محمد رشاد، انفصل عن زوجته المذيعة مي حلمي قبل عدة أشهر في سرية تامة بعد مرور أكثر من عام على زواجهما.