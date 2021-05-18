فيديو.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

المستقلة/-منى شعلان/ كشف الإعلامي المصري رامي رضوان عن تطورات الحالة الصحية للنجمين الكبيرين سمير غانم ودلال عبدالعزيز عقب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، قائلًا إنهما لم يمرا من المرحلة الحرجة حتى الآن.

وأضاف “رضوان”، خلال برنامجه “مساء dmc”، المذاع على قناة “dmc”، مساء الثلاثاء، أنهما أحيطا بحب الناس، ومحبة فوق العادة، مؤكدًا أن العامل النفسي له دور كبير في مواجهة فيروس كورونا، متابعًا: “كل الناس في بقاع الكرة الأرضية بيدعوا يقوموا بالسلامة”.

وتابع : “إن شاء الله ربنا يكرمنا ونبدأ نشهد تحسن في حالتهم خلال الأيام المقبلة، فيه ملايين مستنيين ظهوري النهارده عشان يطمنوا على حمايا العزيز والنجم الكبير الأستاذ سمير غانم، وحماتي الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، ومش ببالغ لو قلت كلمة ملايين، كم المكالمات إللي تلقيتها أنا والأسرة من كل العالم مكانش مفاجأة لينا”.

واستكمل: “هؤلاء النجوم لهم رصيد كبير عند المصريين والعرب وخارج المنطقة العربية.. أنا جالي تليفونات من كل حتة في العالم.. وهم في أشد الحاجة لدعاء حضراتكم حتى يتماثلوا الشفاء”.

وكانت أسرة الفنان سمير غانم قد أشارت سابقا بأنه لا صحة للعديد من الأخبار المتداولة بخصوص الحالة الصحية للفنان سمير غانم، كما قال الفنان حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم.

وطلب الرداد من جميع المهتمين بحالة غانم عدم تداول أي أخبار أو منشورات عن حالته الصحية، إلا من خلال ما يتم نشره عبر الصفحة الرسمية للرداد، أو الصفحة الرسمية للإعلامي رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم.