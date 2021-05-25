فيديو.. تعاطف فني وجماهيري مع الفنان المصري شريف دسوقي بعد بتر قدمه

المستقلة/- منى شعلان/ سادت حالة من التعاطف الفني والجماهيري ، بعد الإعلان عن خضوع الفنان المصري شريف دسوقي مساء أمس، لعملية بتر قدم سكري، إثر أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا، خلال تصويره لفيلم وقفة رجالة.

حيث علق الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية فى مصر، على فكرة تدشين عدد كبير من نجوم الوسط الفني حملة لدعم الفنان شريف دسوقي، وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة، قال أشرف زكي: “أنا بحترمهم، اللي عايز يعمل حاجة النقابة موجودة، وحساب النقابة موجود تحول لنا عليه. وأنا على فكرة يوم جنازة أستاذ سمير غانم، بعد ما رجعت منها كتبت رسالة على الجروب بتاع الفنانين قلتلهم على موضوع شريف دسوقي، والله وأنا مازلت باكتب الرسالة واحدة من الفنانات رافضة ذكر اسمها قامت محولالي مبلغ علطول.”

وأضاف: “إحنا عندنا جروب اسمه “ساعدوا زملائكم ” الجروب ده مبيتأخرش عن حاجة، وخليني أذكر بالخير الفنانة الجميلة العظيمة دلال عبد العزيز، والفنانة دنيا سمير غانم، اللي كانوا سباقين في أي حاجة وأقسم بالله شهادة حق أمام ربنا.”

وكشف شريف دسوقي، كواليس المشهد الذي تسبب في إصابته، قائلا: “كنا بنصور في الغردقة حوالي 6 أيام تصوير، وفيه شوت قعدنا فيه 4 ساعات، وكانوا بيجربوا فيه حاجة لأول مرة، وهي حاجة تشبه عملية مساج ماء البحر، فأنا بخبرتي في نزول البحر كوني من إسكندرية، قلت يا جماعة ده خطر، بخار البحر والملح وضخها بخراطيم هوا عشان تعمل مساج”.

وأكد شريف دسوقي بقوله: “بعد ساعة بدأت الناس تختنق، وبدأ الممثلين يشتكوا، لكن أنا مقدرتش أكمل، وأغمى عليا والناس افتكرت إن جالي جلطة”، متابعًا: “طلع لي خراج في رجلي وقتها حسيت بتنميلة شديدة، وتطور الأمر إلى تدخل جراحي.. وكنت أتألم جدًا لو حد قرب ناحية رجلي من على مسافة 20 سنتيمترا حتى”.

ويشارك في بطولة “وقفة رجالة”ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، أمينة خليل، محمد سلام، من تأليف هيثم دبور وإخراج أحمد الجندي.