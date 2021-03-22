فيديو.. تطورات الحالة الصحية للفنانة هنا الزاهد بعد إصابتها بكورونا

المستقلة/- منى شعلان/ حرصت الفنانة المصرية هنا الزاهد ، على طمأنة جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، بعد إيجابية مسحتها وتأكيد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وخضوعها لفترة العزل المنزلي.

و نشرت هنا الزاهد، مقطع فيديو لها عبر خاصية الأستوري بحسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، ظهرت من خلاله أثناء وجودها بحديقة منزلها، و قالت أنها بصحة أفضل، وأسوأ ما تعاني منه هو ضربات القلب السريعة،ووجهت رسالة للجمهور بالتزام ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا.

من ناحية أخرى يعرض حاليًا للفنانة هنا الزاهد عبر شاشة قناة dmc مسلسل “حلوة الدنيا سكر” الذي يُعد أولى بطولاتها الدرامية، وهو ينتمي للأعمال فئة الـ 45 حلقة، مقسمة لتسع حكايات وكل حكاية مختلفة عن الأخرى ببطل مختلف في خمس حلقات.

يذكر أن هنا الزاهد تشارك في دراما رمضان2021، بمسلسل “النمر”، الذي يشارك في بطولته محمد إمام، وتظهر خلال أحداث المسلسل ابنة الفنان محمد رياض، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.