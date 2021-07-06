فيديو.. تصرف مؤثر من ابنة رجاء الجداوي فى ذكراها

المستقلة/- منى شعلان/ في الذكرى الأولى لرحيل الفنانة المصرية رجاء الجداوي، استضافت الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON ابنة الراحلة أميرة مختار وحفيدتها روضة.

وخلال اللقاء لاحظت لميس الحديدي أن “شنطة” أميرة مختار هي شنطة والدتها، وهو ما علقت عليه ابنة الراحلة قائلة: “دي شنطتها وده عقدها ودي جاكيتها.”

وأضافت: “دي كانت هدية مني أنا وروضة في عيد ميلادها في سبتمبر 2019. وهي عايشة كانت دايما تقول لي خدي شنطتي، إلبسي الشال ده، خدي جاكت، أقول لها لأ مينفعش، عشان هي بتظهر مينفعش يبقى الشيء مكرر..والنهاردة بلبس حاجتها وأنا سعيدة. كانت تقول لي أنا بلبّس الدنيا كلها مش بلبس بنتي.”

و كشفت ابنة الفنانة الراحلة أنها قامت بزيارة قبرها برفقة حفيدتها والمقربين والعائلة ثم عادت لمنزلها غير مصدقة ما حدث حتى الآن، قائلة: “روحت البيت وقعدت شوية وأنا لسه مش متخيلة إلى حصل وبقول لنفسى معقولة إلى بيحصل ده؟ طول النهار تلقيت اتصالات من أقارب وجيران والدنيا كلها مقلوبة على مرور السنة على وفاتها لأنها فى حقيقة الأمر لم تغب”.

وأكملت: “فى أوقات كتير مابقاش مصدقة وأقول يا مامى فات على موتك أربع شهور بس والنهاردة قلت سنة كاملة راحت على غيابك وأنا مش مصدقة لانى دائماً بحس انها موجودة فى محبة الناس وأن روحها بتحتضنى وتحضتن محبيها “.

وعن وصيتها الأخيرة؛ قالت: “كانت دايما في أيامها الأخيرة تقولي (خلي بالك من نفسك وحبي نفسك أكتر من كده بكتير، خلي بالك من نفسك عشان خاطر ماما، أنا خلاص، وأحلى شكوى يا أميرة لله، كل حاجة ارميها عند ربنا)”.

ورحلت رجاء الجداوي، عن عالمنا يوم 5 يوليو 2020، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.