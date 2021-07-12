فيديو.. تامر حسني يكشف أسرار جديدة عن مشواره الفني

المستقلة/- منى شعلان/ حل الفنان المصري تامر حسني ضيفا على الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” عبر قناة MBC مصر، متحدثاً عن معاناته قبل النجومية، والظروف الصعبة التي كان يعيشها، وكيف كان مصرًا على أحلامه ولم يتنازل عنها يومًا رغم قلة حيلته.

وقال حسني:” أنا حاسس بالشباب جدًا وكنت في فترة بقول زيهم ومكنتش لاقي أكل، وقعدت عليها كتير مش لاقي أكل وقعدت سنين مش لاقي أكل”.

وتابع: “وهنا كانت إرادة هوصل يعنى هوصل وفضلت أدور، في محسوبيات ووسايط كتير وفي خدمات كتير ممكن تحصل، وقلت أنا راجل وهنجح يعني هنجح”.

وأضاف:”ساعات كنت بسمع كلام مهين ومعنديش مشكلة أتذل لحلمي، لكن شماعة الظروف لازم تكسرها وتدمرها والمشكلة في اللي معندوش طموح، لازم يكون عندك وأنت فقير”.

وكشف تامر حسني عن الشخصيات الفنية المؤثرين في حياته ومن يعتبرهم قدوته في المجال الفني، قائلاً، أنه يحب عبد الحليم حافظ منذ طفولته وكان يحتفظ بصوره في غرفة نومه،

كذلك أوضح أنه يعتبر عادل إمام ومايكل جاكسون من الشخصيات المؤثرة في حياته كما أنه يعتبر عادل إمام حالة إستثنائية ولم تحدث من قبل.

وتحدث تامر حسني عن عرض فيلمه الجديد “مش أنا”، في ظل جائحة كورونا، والالتزام بنسبة 50% للإشغال في دور السينما، وهو ما يؤثر على إيرادات الأفلام.

و أكد أنه لم يتوقع حجم إيرادات الفيلم، لأنه تجاوز أعماله السابقة قبل جائحة الكورونا، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد ارتفاع نسبة الإشغال في السينما إلى 70% وهو ما يوفر مزيد من الحظوظ للأفلام الأخرى.

أضاف تامر حسني أن فكرة الفيلم جاءت بعد نقاش بينه وبين المخرجة سارة وفيق، التي تربطه بها علاقة صداقة قوية منذ تعاونهما في فيلم “عمر وسلمى” حيث كانت تعمل كمساعدة للمخرج.

تابع أن سارة وفيق عرضت عليه فكرة الفيلم، لكنه قرر أن يحول الفكرة بشكل مختلف، و عكف على كتابة الفيلم بمفرده.

أشار تامر حسني إلى أنه كتب معظم أفلامه السابقة، مثل سلسلة “عمر وسلمى” و”نور عيني” و”البدلة” و”الفلوس” وهي أفلام تعاون فيها مع كتاب آخرين مثل أيمن بهجت قمر وأحمد عبد الفتاح ومحمد عبد المعطي، إلا أن فيلم “مش أنا” هو تجربته الاولى كمؤلف بمفرده القصة والسيناريو والحوار.

“مش أنا”، يشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني، كل من: ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وآخرون، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة “سينرجي” وحسام حسني وأحمد دسوقي.