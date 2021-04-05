فيديو.. “بهذا المهر” سعودي يعرض الزواج على بدور البراهيم

المستقلة/- منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لشاب سعودي يعلن عن موافقته على دفع مبلغ مليوني ريال إلى بدور البراهيم الفاشينيستا و خبيرة التجميل السعودية.

وظهر الشاب خلال الفيديو وهو يطلب من متابعيه إبلاغ خبيرة التجميل بدور البراهيم بموافقته على عرضها واستعداده دفع مبلغ 2 مليون ريال (نحو 533 ألف دولار) مهرا لها.

وكانت قد حددت بدور البراهيم في وقت سابق مبلغ مليون ريال مهرا لها، وتزوجت رجل أعمال سعودي دفع المبلغ المطلوب ولكن انفصلت عنه بعد 6 أشهر من زواجهما.

وأعلنت بدور البراهيم تفاصيل انفصالها عن زوجها من خلال مقطع فيديو عبر “سناب شات”، أكدت من خلاله أن الخلافات اشتعلت بينها وبين زوجها بسبب منعه لها من التواصل مع جمهورها كما أنها لم تتحمل الغربة، مما أثر على حالتها النفسية وجعلها تشعر بالافتقاد خاصة وأنها اعتادت على أن تتعامل مع محبيها بشكل مباشر على مدى 7 سنوات.

واعترفت خبيرة التجميل السعودية بأنها قد تسرعت في قرار الزواج كما أنها لم تتأقلم مع طباع زوجها، مؤكدة أنها حينما غطت وجهها كان بهدف إرضائه فقط ولكنها شعرت بالتناقض بعدها فقررت كشفه من جديد.

وكشفت بدور البراهيم أنها أنفقت مهرها بالكامل والذي بلغ مليون ريال سعودي خلال رحلة شهر العسل في العاصمة الفرنسية باريس.

مازحت فنانة المكياج السعودية متابعيها بقولها: “كنت في نقاش مع صديقاتي وأهلي ما أدري إيش قلت أنا إنه غالي. راح قالولي الحين انتي معك مليون، قلت الحين إيش مليون ما هو راح خلاص كله قضيت به وصرفت على منتجاتي في المصانع وأصبح ما عندي شي. يفكرون عندي كنوز”، مؤكدة أن مليون ريال ليس مبلغاً كبيراً كما يظن الكثيرون ولذلك أنفقته بسرعة خلال فترة إقامتها في فرنسا.

ووقتها قالت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية في مقطع مصور: “والله ما يشم مفارق راسي إلا بمليونين مو مليون واحد، زين وأنا الحمد لله بنت عز وعيني مليانة والمليون وش الحين “.