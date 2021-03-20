فيديو..”بمشاركة ابنيها” أنغام تطرح “ودوني عند أمي”

المستقلة/- منى شعلان/ طرحت النجمة أنغام أحدث كليباتها الغنائية بعنوان”ودوني عند أمى”، إحتفالا بعيد الأم،وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وشهد الكليب وجود عمر وعبد الرحمن أبناء أنغام معها،أغنية “ودوني عند أمى” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي مادي وكانت أنغام طرحتها للمرة الأولى عام 2017 ولكن اوديو فقط، قبل تصويرها وطرحها كفيديو كليب اليوم، وتقول كلمات الأغنية :

ودّونى عند أمى أقعد معاها شوية..

وحشانى كتير أوى الست الحلوة دية..

أنا مهما أروح وأجى ماليش غير حضن أمي..

من بعدها مفيش أمان ومفيش حنية..

المخلصة الوفية.. الحاجة الحلوة اللي فيا..

هي البركة اللي عندي وماليش بركة إلا هي..

الطيبة الأميرة.. أمى الست الأصيلة

حياتي وذكرياتي في تقاطيعها الجميلة

أمي.. مين زيها.. بحبها.. ده حبها في دمي

ودّوني عند أمي

ودّوني ودّونى وردوني لبداياتي

للغالية على قلبى وأول حب في حياتي

أول دلع.. أول هنا وطبطبة

أمى أنا.. وصاحبتي من الصبا

المخلصة الوفية.. الحاجة الحلوة اللي فيا

هي البركة اللي عندي.. وماليش بركة إلا هي

الطيبة الأميرة.. أمي الست الأصيلة

حياتي وذكرياتي في تقاطيعها الجميلة

أمي.. مين زيها.. بحبها.. ده حبها فـ دمي

ودّوني عند أمي

وقد طرحت أنغام مؤخراً أغنية “هو نفس الشوق”، وهى من كلمات الشاعر أسامة مصطفى، والملحن مصطفى العسال وتوزيع محمد العشى، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.

 

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