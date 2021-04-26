فيديو.. بلقيس فتحي تعلن انفصالها عن زوجها: رافعة قضية خلع

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي ، عن قيامها برفع قضية خلع على زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف منذ فترة، مشيرة إلى أنها لا تستطع التحدث عن تفاصيل الأمر.

وقالت بلقيس عبر برنامج تريدينغ الذي يعرض على شاشة MBC4، ردًا على سبب غياب زوجها هذه الفترة عن حياتها:”أنا بنسئل هذا السؤال كل يوم وأنا رافعة قضية خُلع من فترة في المحاكم الإماراتية، وكلنا ثقة بالقضاء النزيه ولا أملك تفاصيل أكثر عن الموضوع”.

وتابعت: ”بيناتنا أجمل هدية في العالم اسمها تركي.. ما عندي تفاصيل أكثر ولا أقدر أخوض أكثر في الموضوع.. وإن شاء ربنا يسهل“.

وتم تداول فيديو تصريح بلقيس فتحي بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات المتابعين الذين أبدوا استغرابهم وصدمتهم من هذا الخبر، لاسيما أنه لم يكن هناك أي مؤشرات توحي بوجود خلافات بينهما تؤدى إلى انفصالهما بهذا الشكل.

يذكر أن بلقيس تزوجت في فندق أرماني داخل برج خليفة، في 30 ديسمبر من عام 2016، وأطلت بفستان زفاف من تصميم السعودية تيما عابد، استغرقت خياطته أكثر من 1400 ساعة، و مرصع بأكثر من 20 ألف حجر ماسي، وأنجبت بلقيس ابنهما الأول تركي في 12 مايو 2018