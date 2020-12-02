فيديو..بلقيس فتحي تبكي وتكشف عن معاناتها الشخصية

المستقلة/ منى شعلان/ تحدثت النجمة اليمنية بلقيس فتحي، عن حياتها الشخصية ، ودور والدتها فى حياتها، خلال لقاء تليفزيونى لها مع الإعلامى أنس بوخش لبرنامج ABTalks.

وقالت بلقيس : كل حد بيشوف بلقيس على المسرح بإطلالتها المميزة ناجحة ورائعة والجميع سعيد بالنظر إليها، ولكن لا أحد يعرف أن كل هذا قناع يخفي الكثير من المشاكل والاحباطات والحروب وكلام على السوشيال ميديا مؤذي، واشاعات تصيبنا بالأزمات الصحية والنفسية.

وأضافت باكية :” أنا تربيت في بيت كانت الأم فيه الأب والأم والأخت وكل حاجة ، متابعة: أمي لم تظهر في الاعلام ، ولكن خلف الكواليس وشهدت كل ما اتعرض له من حروب وأزمات.

وأردفت قائلة : لا أعرف كيف أشكرها، وأنا آسفة جدا على كل مرة زعلتها، هي كل شيء بالنسبة لي، وكان يجب أن استمع إليها دوما، وأنا آسفة لأنني لم استمع للكثير من كلامها.

وعلقت على الخداع الذي يواجهها في حياتها قائلة: “شو تبغى أكثر أن في شخص قاعد معك على نفس الطاولة وما تعرف شو نيته يبين لك أنه هو حابك بالنهاية تكتشف أنه هو حابب شهرتك مش حابك أنت”.

وفى سياق آخر ، تحيى النجمة بلقيس فتحي ، الليلة حفل غنائي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات.

وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع “أنستغرام”: “في يوم العز والاتحاد نحتفل مع أحبائي في دبي دار الحي، باليوم الوطني الإماراتي.. كل عام والإمارات وقادتها وشعبها وسكانها بألف خير، بمناسبة اليوم الوطني الإمارتي 49”.