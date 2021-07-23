فيديو.. بلقيس تطرح أغنيتها الجديدة “جبار”

المستقلة/- منى شعلان/ طرحت المطربة بلقيس أحدث أغنياتها التي تحمل اسم “جبار”، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي وتوزيع عمر صباغ.

واختارت بلقيس في أغنيتها الجديدة “جبار” أن تقدم للجمهور اللهجة اللبنانية، وقدمت من قبل عددًا من الأغنيات بلهجات مختلفة سواء بالعراقية أو المغربية أو اللهجة المصرية مؤخرًا بانتهائها من تسجيل أغنية “دبلوماسي” المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وصورت بلقيس مؤخرًا أغنية “جبار” في بيروت مع المخرج اللبناني إيلي فهد ووصلت في ساعات قليلة منذ طرحها بنسبة مشاهدة وصلت لأكثر من 100 ألف مشاهد؛ وهو ما جعلها تحتل تريند تويتر داخل مصر في أولى ساعات طرح الأغنية ورغم أن الأغنية تنتمي للهجة اللبنانية.

وتستعد بلقيس خلال الفترة المقبلة لحدثين مهمين في مصر الأول هو تقديم حفل غنائي كبير على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية يوم الثاني عشر من أغسطس المقبل مع المايسترو أحمد طه، إضافة إلى أنها تستعد لطرح أغنية باللهجة المصرية لأول مرة تعاونت من خلالها مع الملحن عزيز الشافعي الذي كتب ولحن الأغنية.

يذكر أن بلقيس طرحت خلال الشهر الماضي أغنيتين حققت خلالهما تريند “يوتيوب” لفترة طويلة وهي أغنية “ممكن” التي قدمتها كدويتو غنائي مع المطرب العراقي سيف نبيل وتجاوزت عدد مشاهدتها حتى الآن أكثر من 75 مليون مشاهدة.

 

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