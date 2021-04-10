فيديو.. “بلاش غرور” عمرو أديب يفتح النار على محمد رمضان

المستقلة/- منى شعلان/ فتح الإعلامي المصري عمرو أديب ، النار على الفنان محمد رمضان بعد الفيديوهات التي نشرها خلال الأيام الماضية وظهر فيها يلقي بأموال في حمام السباحة كما ظهر وهو يعطي أحد “النمور” عدة دولارات ومن حوله أموال كثيرة ملقاة على الأرض، جاء ذلك تزامناً مع صدور حكم بإلزامه دفع 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019.

وعبر أديب عن استيائه من تصرف محمد رمضان والفيديو الذي نشره مؤكدا أنه يستفز جمهوره والشعب المصري، قائلا: “كان في قضية بين الفنان محمد رمضان والطيار أبو اليسر، الطيار كان رافع قضية عايز تعويض، المحكمة حكمتله بـ6 مليون جنيه، وما كان من نمبر وان الأستاذ محمد رمضان غير أنه نشر فيديو مستفز جدا لشعب مصر، قاعد في البيسين بيرمي فلوس أو دولارات في المايه، طبعا الدولارات حقيقية أو غير حقيقية دا مش موضوعنا، لكن شيء مستفز، هو بيقولنا إيه الفلوس دي على الجزمة، أن النعمة دي متفرقش معاه أنا الفلوس عندي متفرقش في حاجة”.

وأكد أديب أن محمد رمضان أثار حفيظة عدد كبير من محبيه، ووصفه أنه أصبح عدو نفسه قائلا: “متفهمش دماغه فيها ايه بيفكر ازاي، عاوزه يشرحلي بيفكر في إيه لو الفلوس متهمكش اتبرع بيها لحد أديها للطيار تعويض على المصيبة اللي أنت عملتهاله”.

وأكمل موجها كلامه لمحمد رمضان قائلا: “يا نمبر وان أنت مش ملاحظ أن بقالك سنة بتعمل مصايب، بقالك سنة بتطلع من حدوتة لحدوتة والناس اللي أنت استفزتها دي بتبلعلك أي حاجة ويقولوا ميقصدش، المرة دي الناس مش مستحمله أنت في بلد ظروفها صعبة”.

وأضاف:”أنت ربنا باركلك وبقى عندك فلوس، على فكرة مش أنت بس يا محمد اللي عندك فلوس في ناس عندها ومبيعملوش كده، واللي ادهالك قادر يسحبها منك في ثانية، قبضة واحدة في مرة فجأة كل دا يضيع ويروح، ليه استفزاز الناس”.

واختتم حديثه قائلا: “الناس اللي أنت استفزتهم دول هما اللي عملوك وأنت جزء كبير منك صناعة سوشيال ميديا، وإيه المانع أنك تعتذر للناس وتقولهم مقصدش، يا ابني أهدى وارجع لعقلك وبلاش غرور ناس كتير أعظم منك وضاعوا في ثواني”.

من ناحية أخرى ينتظر محمد رمضان عرض مسلسل “موسى” خلال شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج سينرجي، إخراج محمد سلامة، ويشاركه البطولة سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.