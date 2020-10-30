فيديو.. بكاء خالد الصاوي أثناء تكريمه بمهرجان الجونة السينمائى

المستقلة/ منى شعلان/ بكى الفنان المصرى خالد الصاوي عند تسلمه جائزة الإنجاز الإبداعي من رجل الأعمال نجيب ساويرس ، بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة ، والذي يختتم فعالياته اليوم الجمعة الموافق 30 من أكتوبر الجاري.

وفور رؤية خالد الصاوي فيلمًا تسجيليا عن مشواره الفني، شارك خلاله فنانون منهم الفنان صبري فواز والفنانة منة شلبي، أجهش بالبكاء كثيرًا، ولم يتمالك نفسه حتى صعوده على المنصة، وقال: “كفاية كدا عشان حاسس إني هقول خطبة الوداع”.

و تحدث الفنان خالد الصاوي عن رد فعله، عندما أبلغه انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، بأن إدارة مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة اختات أن تكرمه، وتمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي ، قائلا :” شعرت بالهم أو المسؤلية، لأن اختيارى لهذه الجائزة يضع على عاتقى مسؤولية إعطاء نصائح للأجيال القادمة أو جيل الشباب.

وتابع أنه لم يعرف في حينها ما يجب عليه أن ينصح الشباب به، بسبب تعدد الصفات السيئة به، قائلًا: مش عارف اقول إيه للشباب، إزاي هاقولهم اعملوا زيي، هل هاقولهم اخسروا الناس بعد لما كان المفروض يكسبهم، ولا يهربوا من المدرسة ، ولا يعملوا إيه بالظبط، أقول لشاب من دول اية خليك عنيد ودماغك تكون ناشفة” ، مضيفاً: “عشان كده عايز اقول خد 50% مني وسيب الـ 50% التانيين الوحشين ارميهم في أي باسكت”.

وجه الفنان خالد الصاوي الشكر لكل القائمين والحضور في المهرجان، خلال كلمته في الحفل، قائلاً: “كل الشكر والتقدير والعرفان لكل من أسهم في إننا نبقا موجودين ومبسوطين وبنقاوم من أجل الأمل والحياة والسينما”.

وفي نفس السياق، أهدى خالد الصاوي ، الجائزة للعديد من نجوم الفن، واصفا إياهم بآباء وأمهات السينما حتى الآن، وهم: لبنى عبد العزيز، حسين فهمي، نجلاء فتحي، ميرفت أمين، شهيرة، بوسي، عادل إمام، سمير غانم، سمير صبري، يحيى الفخراني، محيي إسماعيل.