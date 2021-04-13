فيديو.. بعد مشاجرة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. “اللى مالوش كبير” يتصدر الترند

المستقلة/- منى شعلان/ تصدر مسلسل “اللى مالوش كبير” للنجمة المصرية ياسمين عبد العزيز، قائمة الأكثر تداولا وبحثا عبر محرك البحث العالمي جوجل، بعد عرض أولى حلقاته أمس.

وتفاعل المشاهدون بشكل كبير مع أول حلقة من المسلسل وخاصة مشهد المشاجرة الذى جمع بين غزل والتى تقوم بدورها ياسمين عبد العزيز و الخديوي “أحمد العوضي”،مشيدين بهذا المشهد و بتفاصيل المسلسل سواء القصة أو تمثيل الفنانين وغيره.

علق الفنان المصري أحمد العوضي على شخصيته “سيف الخديوي” التي ظهر بها في برومو مسلسل “اللي مالوش كبير”، من بطولة زوجته النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز، حيث استنبط البعض أنه يجسد شخصية بلطجي في العمل، قائلاً في تصريحات تلفزيونية أن شخصيته في المسلسل ليست “بلطجي”، ولكن يمكن تسميته “قبضاي”، فهو شخص يقال عنه باللغة الشعبية الدارجة “حملة” أي رجل له عزوته ورجاله، منوهاً بأنه ليس بلطجي بالمعنى المتعارف عليه.

وعبر العوضي عن قلقه من العمل في مسلسل “اللي مالوش كبير”، كونه يأتي بعد نجاح كبير حققه في مسلسل “الاختيار”، ونجاح آخر حققته زوجته ياسمين التي تشاركه العمل في مسلسل “ونحب تاني ليه”، خلال شهر رمضان الماضي، مبيناً أن هذا الأمر أدى إلى ممارسة ضغط نفسي عليهما بشكل أكبر.

وأوضح أن هذا القلق جاء بسبب تفكيرهما في تقديم أعمال مميزة للجمهور، في الوقت ذاته تليق بهما كونهما يشتركان مع بعضهما في مسلسل واحد، معقباً بأن الدور مختلف تماماً عن هشام العشماوي، الذي جسده في الاختيار، ومالك في شديد الخطورة.

وعقب العوضي بأن شخصية سيف الخديوي ستكون مبتسمة كثيراً في المسلسل، ولا يوجد تكشيرة هشام العشماوي كما ظهرت في الاختيار، مضيفاً أن شخصيته في “اللي مالوش كبير” تحمل لزمات خاصة بها، و إفيهات تعلق مع الجمهور سواء بحركة اليد أو الإفيهات عامة.

وعن دور ياسمين زوجته، قال إنها تجسد دوراً ثقيلاً وبشكل احترافي، موضحاً أنه لا يقول ذلك لأنها زوجته، ولكن لكونها نجمة يمثل أمامها، حيث تظهر بشخصية متميزة ومختلفة عن دورها في مسلسل “ونحب تاني ليه”.

وشدد أحمد العوضي على أنه لم يجد صعوبة في عمله مع زوجته ياسمين عبدالعزيز، متابعاً أنه ليس قلقاً من الوقوف أمام زوجته، ولكن على العكس فالعمل معها كان مريحاً له ولها.

وتجمع المشاهد الأولى من المسلسل العوضي مع زوجته وبعض الممثلين الشباب في أحد المولات، ويشارك أيضاً الفنان خالد الصاوي، بدور رجل أعمال كبير، وصاحب سلطة ونفوذ.

وتتزوج ياسمين عبد العزيز خلال المسلسل من رجل مسن، وتدخل في صراع مع والدها بسبب قسوته عليها، وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.

مسلسل “اللى ملوش كبير” تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين “جونيور” وحلا زلط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.

ويعرض مسلسل” اللى ملوش كبير” على قناة CBC، ويعرض العمل فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحاً و6 مساء بتوقيت القاهرة.