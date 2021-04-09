فيديو.. بعد غضب الجمهور.. حقيقة إلقاء محمد رمضان الدولارات فى حمام السباحة

المستقلة/- منى شعلان/ أثار الفنان المصري محمد رمضان غضب جمهوره ومتابعيه، خلال اليومين الماضيين بعد إلقائه بأوراق الدولارات في حمام السباحة وكان ذلك تزامناً مع إلزامه بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر عن ما سببه له من أضرار.

وظهر رمضان خلال فيديو نشره عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام وهو مستلقيا على عوامة في حمام السباحة وهو يلقي بأوراق من الدولار الأمريكي في المياه ، وعاد الفنان المصري قبل قليل واستفز الجمهور مرة أخرى، من خلال نشره فيديو جديد ظهر من خلاله وهو يعطي أحد “النمور” عدة دولارات ومن حوله أموال كثيرة ملقاة على الأرض، ليتعرض لهجوم حاد من متابعيه له ثانية.

كما علق الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف الأسبق، التصرف الذي قام به الفنان محمد رمضان قبل يومين عندما ألقى الأموال في المياه، وقال عبر حسابه الشخصي بـ”فيس بوك”: “لله الأمر تداول نشطاء على مواقع التواصل فيديو لممثل مثير للجدل، وهو يلقي دولارات في الماء، وهذا العمل فوق كونه مخالف لأحكام شرعنا الحنيف لما فيه من امتهان للنعمة ويدخل في دائرة السفه”.

وتابع:” أن هذه الأفعال بها استفزاز لمشاعر الفقراء الذين لا يملكون قوت يومهم، وليعلم من يفعلون هذه الأفعال أن الأموال التي في أيديهم ليست ملكا لهم على سبيل الحقيقة حتى يفعلون بها ما يريدون، فالمالك لها هو الله، وهي في أيديهم على سبيل الاختلاف لإنفاقها في مواضعها والتصدق منها على الفقراء فوق إخراج حقهم منها وهو الزكاة”.

ويظهر من حجم النقود وألوانها أنها ليست حقيقية ، حيث أن الدولارات التي ظهرت مع رمضان في المياه ما هي إلا أموال غير حقيقية وتسمى “Fake Money” ، وتستخدم عادة في السينما والتليفزيون وبكميات كبيرة، وأراد الفنان ظهورها واستخدامها ليرد بطريقة غير مباشرة على حكم المحكمة الإقتصادية بإلزامه بدفع تعويض 6 ملايين جنيه.

وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة قد قضت، اليوم الأربعاء، في الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامى مجدى حلمى، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتى يطالب فيها الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله بمبلغ 25 مليون جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به، بسبب قيام الفنان بنشر صورة له وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر.

وألزمت المحكمة الفنان محمد رمضان بدفع تعويض 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها “مش بتفتش فى المطار”، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضى فى قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

يذكر أن هيئة الطيران المدني وقعت عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.