فيديو.. بعد غد.. حورية فرغلي تخضع للعملية الأخيرة في أنفها

المستقلة/- منى شعلان/ طمأنت الفنانة المصرية حورية فرغلي ، جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية بعد خضوعها لأكثر من عملية جراحية في أنفها وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”.

وقالت فرغلي، أنها أجرت 3 عمليات، ويتبقى لها عملية واحدة فقط ستجريها بعد غد، مؤكدة: “أنا الحمد لله زي الفل”.

وأوضحت أنها بعد إجراء العملية سيحدد لها الطبيب موعد عودتها إلى مصر مرة أخرى، متوقعة أن تكون العودة خلال أسبوع أو 10 أيام.

وخضعت فرغلي خلال الفترة الماضية إلى العديد من جراحات التجميل، داخل أحد مستشفيات ولاية شيكاغو الأمريكية.

كانت أولى العلميات الجراحية، التى خضعت لها هى استقطاع خلايا جذعية، وعظام من القفص الصدرى استغرقت 10 ساعات بعدما خضعت لـ20 جلسة أكسجين، وبعد نجاح العملية الأولى خضعت للجراحة الثانية لتعديل شكل الأنف ونحتها.

حورية فرغلي من مواليد العام 1976، وحصلت على لقب ملكة جمال مصر في العام 2002. اتجهت لمجال التمثيل في العام 2010 وشاركت في بطولة عديد من الأعمال الدرامية والسينمائية. ومن أبرز أعمالها الدرامية مسلسل ساحرة الجنوب.