فيديو.. بعد ساعات من طرحها.. ابقي قابلني لـ فضل شاكر تقترب من 100 ألف مشاهدة

فيديو.. بعد ساعات من طرحها.. ابقي قابلني لـ فضل شاكر تقترب من 100 ألف مشاهدة

المستقلة/ منى شعلان/ طرح المطرب اللبناني فضل شاكر، أحدث أغانيه باللهجة المصرية بعنوان ” ابقي قابلني” بناءاً على رغبة الجمهور، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وقد شارك شاكر جمهوره فى اختيار لهجة أغنيته الجديدة ، فى تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر، جاء فيها:” يا ريت تساعدوني بإختيار الاغنية اللي جاي. أي لهجة حابين تسمعو مني.. لبناني، مصري، خليجي؟.

وتقول كلمات الأغنية: “يارب دايما ناجح فى الخيانة والوجع.. كمل بجد ده انت فظيع اوى يا جدع، الله عليك هتبقى حاجة فى الجحود.. قلبك دة ميت وأنت بارع فى البرود، عرفت تكسب قسوتى وخدت كل الكره ليك.. مشيت معاك أنا سكتى لقيتنى بخسر نفسى بيك.. وخلصت بالسلامة وروح أصل اللى زيى خسارة فيك، وابقى قابلنى لو حد استحمل طبعك اكتر من يومين.. دة أنا ليا الجنة عشان عشت معاك سنين، ده انت بصراحة ماتتعاشرش.. فكرة أسامحك مفتكرش.. والراحة بعدك هلاقيها فى ناس تانيين، عملت كتير عشان خاطرك ورد فعلك كان غريب.. تقسى على اللى بيحبك وأسهل حاجة انك تسيب.. دلوقتى أنا هعمل زيك هبعد وأقولك دة النصيب”.

وتعاون فضل شاكر، فى أغنيته الجديدة ابقي قابلني ، مع الشاعر عمرو المصري، ومن ألحان عمرو الشاذلي، وتولى التوزيع الموسيقي عمرو الخضري، وإشراف عام اياد النقيب ومن إنتاج فضل شاكر، واقتربت الأغنية من تحقيق 100 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحها.

من ناحية أخرى طرح فضل شاكر، مؤخراً، كليب أغنيته الجديدة “للحين عايش”، التى غناها باللهجة الخليجية، وذلك عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، وهى من كلمات أحمد الصانع، ألحان عبد القادر هدهود، توزيع أحمد أسدى، مكس وماستر جاسم محمد، إشراف عام إياد النقيب.