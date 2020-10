محمد رمضان ينشر فيديو من كواليس حصوله على رخصة قيادة من الإمارات

View this post on Instagram

الحمد لله ثم شكراً دولة #الأمارات حكومةً وشعباً ثم شكراً هيئة طرق وموصلات#دبي على هذا الرقي والنظام وشكراً على رخصة القيادة. 🦾🇦🇪🇪🇬❤️ #ثقة_في_الله_نجاح #محمد_رمضان