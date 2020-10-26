محمد رمضان ينشر فيديو من كواليس حصوله على رخصة قيادة من الإمارات

المستقلة/ منى شعلان/ أعلن الفنان المصري ، محمد رمضان ، منذ عدة أشهر حصوله على سيارة فارهة، ورخصة قيادة من دولة الإمارات العربية المتحدة ، و كتب حينها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : “ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مبسوط إن أول رخصة سيارة لي خارج مصر فى دولة الإمارات العربية المتحدة، بلدي الثاني.. الحمد لله”.

وفى سياق متصل شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه، عبر حسابه على موقع إنستغرام ، منذ قليل ، مقطع فيديو ، من كواليس حصوله على رخصة القيادة من دولة الإمارات، حيث احتفل باستخراج الرخصة مع عدد من المسؤولين الإماراتيين .

وعلق رمضان على الفيديو: “الحمد لله ثم شكراً دولة الامارات، حكومةً وشعباً ثم شكراً هيئة طرق ومواصلات دبي على هذا الرقي والنظام وشكراً على رخصة القيادة”.

من ناحية أخرى يستعد الفنان محمد رمضان حاليًا بالبدء في تصوير مشاهد مسلسله الجديد “موسى”، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

كما طرح محمد رمضان مؤخرًا أغنية “يا حبيبى” والتى تعاون فيها مع المطرب العالمى ميتر جيمس، وحققت نجاحًا كبيرًا.