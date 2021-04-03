فيديو.. “بعد تغير ملامحها” غادة عبد الرازق تثير ضجة على السوشيال ميديا

المستقلة/- منى شعلان/ أثارت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق ، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد نشرها فيديو جديد لها من كواليس تصوير مسلسل “لحم غزال”، الذي من المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2021.

وظهرت غادة خلال الفيديو ، الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، بشكل مختلف تماماً مع تغير كبير في ملامح وجهها.

وعلى الفور انهالت عليها التعليقات التي تنتقدها لظهورها بهذا الشكل فى إشارة منهم إلى خضوعها لعملية تجميل، وجاءت تعليقات المتابعين على النحو التالي: “هي فين ملامحها دي بقت واحدة تانية”، “شكلك عامل كدا ليه اتغيرتي”، “مين دي، لعبتي فى شكلك خسارة كنت أحلى”.

من ناحية أخرى طرحت الفنانة غادة عبد الرازق برومو مسلسلها “لحم غزال”، الذي تدور أحداثه بين الماضي والحاضر والمستقبل، ضمن أجواء يغلب عليها الطابع الشعبي.

مسلسل “لحم غزال” يعرض حصرياً خلال شهر رمضان على “MBC مصر”، وتعرض أيضاً كل حلقة قبل 24 ساعة من عرضها على الشاشة عبر منصّة “شاهد VIP”.

مُسلسل “لحم غزال” يشارك في بطولته غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبد الجليل، وخالد كمال، وأحمد خليل، ومي سليم، ووفاء عامر، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.