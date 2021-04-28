فيديو.. بعد تعرضها للتنمر.. الطفلة الكويتية ليلى الرندي تتصدر ترند تويتر

المستقلة/- منى شعلان/ تصدر هاشتاغ باسم الممثلة الطفلة ليلى الرندي موقع التواصل الاجتماعي تويتر فى الكويت، بعد استضافتها ببرنامج يذاع عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب يسمى “ردة فعل”، ويقدم البرنامج الشقيقتان عهد وشهد.

وهاجم الجمهور عهد وشهد بعد بكاء الطفلة ليلي أثناء الحلقة نظراً لتعرضها للتنمر من قبل المذيعتين وتحدثهما معها بطريقة غير لائقة.

صدقا حاولت أن أتابع الحلقة لأرى آخرتها معهم. لكني لم أستطع.

لم أر في حياتي تنمر واستخفاف وتهكم على طفلة بهذه الطريقة.

لا أدري فكرة من هذه ولا أدري أين يعرض هذا البرنامج، لكن أدري شيء واحد فقط… لو كنت أم هذه الطفلة لن يستطيع أحد إنقاذكم مني😡#ليلى_الرندي pic.twitter.com/TOQbnKN7g4 — دلع المفتي🎀 (@dalaaalmoufti) April 27, 2021

وعلقت الطفلة الرندي على تعاطف الجمهور معها قائلة: “السلام عليكم، طبعاً لازم أرد على كلامكم الحلو، والله احرجتوني وما شفت طيبة مثل طيبتكم، لازم أطلع وأقول إنه كان مقلب، بس ما توقعت هذه الردود وطلعت غالية عليكم”.

وأضافت:” صح إنه كان الكلام جارح بس كان مقلب، ويمكن فهمتوا الموضوع غلط، وأساساً صار اعتذار وأدري ما كانوا قاصدين التجريح والإهانة، الغرض من البرنامج مقلب (ثقيل)، وأرد أقول شكراً على كلامكم الحلو، وأنا راح أسكّر الأكاونت لظروف خاصة، وتشرفت فيكم كلكم”.

من جانبه قال مخرج البرنامج خالد الجدي و المذيعتان عهد وشهد في تصريحات لهم :”نحن لسنا متنمرين بتاتاً ولا نقبل بهذا الفعل غير الأخلاقي، ومن المستحيل أن نقوم بذلك مع أي إنسان، لكن فكرة البرنامج تعتمد على إبراز الجانب الآخر من الضيف”.

وأضافوا:” ما حدث هو بعيد تماماً عن التنمر بكل أشكاله كما اتهمنا البعض، وللعلم تم تصوير حلقة الممثلة الطفلة ليلى الرندي التي أثير اللغط عليها بعلم وحضور والدتها، كما أننا نعتمد في الحصول على بعض الأسئلة التي نطرحها من أهل الضيفة، لهذا أؤكد على أن بعض المشاهدين قد فهموا الحلقة بطريقة خاطئة، لا تحكمون على الكتاب من غلافه”.

وتابعوا:” بعد الهجوم اللاذع الذي تعرضت له الحلقة تمت إزالتها كاملة من موقع يوتيوب لأننا لا نقبل أن يتم الهجوم على ضيوفنا (ولا نهتم بجمع المشاهدات بس)”.

وفى الختام: “جميع ضيوفنا ساهموا في دعم حلقاتهم الخاصة، ومنهم ضيفتنا ليلى الرندي التي طلبت من الجمهور دعم الحلقة ونشرها والتعليق عليها. حقيقة لا أعلم ما سبب الهجوم غير المبرر الذي حصل، خصوصاً أن المقاطع المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي مجتزأة وليست كاملة، إذ عمد البعض لعمل مونتاج (قص اللي يبيه) لمهاجمة البرنامج فقط، وهذا الخطأ لن نسمح به”.