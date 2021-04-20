فيديو.. بعد انتقاده.. محمد رشاد يوضح سبب ضربه مي حلمي

المستقلة/- منى شعلان/ أحدث المطرب المصري محمد رشاد حالة من الجدل بعد ظهوره كضيف ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” مع المخرجة إيناس الدغيدي، والذي يعرض على شاشة “القاهرة والناس”.

وتعرض رشاد لانتقادات واسعة بعد حديثه عن تفاصيل علاقته ومشاكله بزوجته السابقة المذيعة مي حلمي،

وهو الأمر الذي دفع محمد رشاد أن يرد على الاتهامات التي وجهت إليه من خلال مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع إنستغرام.

أوضح محمد رشاد في بث مباشر أنه تلقى قبل شهر رمضان مكالمة من فريق عمل البرنامج، أبلغوه فيها بما جاء في حلقة طليقته المذيعة مي حلمي، ومنحه حق الرد.

أكد رشاد أنه وافق على فرصة الظهور والرد، لأنه صمت لمدة عام على تلميحات واتهامات طليقته، مشيرا إلى أن الحياة الزوجية بها تفاصيل لا يعرفها سوى الزوجين.

أضاف أنه قام بتجميل الحقائق ولم يوضح الكثير من الأمور المتعلقة بأزمة طلاقه، وأن تصريحاته في البرنامج لم يكن بها أي تجاوزات، مشيرا إلى أنه خلال الحلقة تحدث عن ضربه لزوجته بسبب قولها إنها تكره أهله، لكن الحقيقة أنها تطاولت على والدته وهو ما دفعه لضربها.

حيث قال رشاد:” أنا قولت خلال البرنامج إن طليقتي كانت بتكره والدتي لكن مقولتش إنها تطاولت على أمي وقلة أدبها عليها ماكنتش حابب أقول دا الصراحة، وبالمناسبة الضرب مكنش بوكس ولا تكسير عضم ولا زي ما الناس فاكرة دا كان قلم.. ضربتها قلم واحد”.

وتابع رشاد قائلا: “مقدرتش أستحمل تطاولها على أمي عشان كدا ضربتها بالقلم ومحصلش إن ضربتها أكتر من كدا”.

أشار محمد رشاد إلى أن ضربه لزوجته السابقة لا علاقة له بما ادعته عن لكمه لها في وجهها وإحداث إصابات بها، مؤكدا أنه صفعها عقب حديثها بشكل غير لائق عن والدته وأشقاءه.

عبر رشاد عن إنزعاجه من الأراء التي يقرأها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن أصحاب تلك الأراء لا يعرفوا شيئا عما حدث، وأنه كان من الأجدر بهم أن يضعوا أنفسهم مكانه ويقولوا كيف يتصرف الإنسان في تلك المواقف، بدلا من تصنع المثالية في التعبير عن الأزمة، وأن الاولى بهم أن يراجعوا عيوبهم.

اختتم محمد رشاد حديثه بالتأكيد على حسن تربية أهله له، وأعلن عدم نيته الحديث مرة آخرى عن طليقته وطالب متابعيه بالتوقف عن التعليق على تصريحات زوجته السابقة حتى لو كانت تسيء إليه.