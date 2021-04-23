فيديو.. بعد انتقاده.. رامز جلال ينتقم من إسلام إبراهيم فى “رامز عقله طار”

المستقلة/- منى شعلان/ تصدر هاشتاغ باسم الفنان المصري إسلام إبراهيم قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد وقوعه ضحية لبرنامج “رامز عقلة طار”، للفنان رامز جلال.

وفي بداية الحلقة الـ 11 من “رامز عقله طار” قال رامز جلال عن إسلام إبراهيم: إية تسريحة الشعر دي عاملة زي تسريحة شعر كمال الشناوي، وأيه الخدود دي..دي خدود سهير رمزي، مضيفاً :”السنة اللي فاتت لقيت حد ينتقدني والنهاردة جايبه يكون الضحية”.

وانهار إسلام إبراهيم قبل أن يقفز من الكبسولة داخل حمام السباحة، وهى إحدى الألعاب التي يستخدمها رامز جلال في المقلب.

وبدأ رامز جلال فى رش المياه والروائح الكريهة وضرب إسلام إبراهيم داخل كبسولة الهواء ، لينفعل إسلام إبراهيم على رامز جلال قائلا:” أنا تعبان ومش قادر اقوم من على الكرسي”.

وعلق رامز جلال، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، على الحلقة موجه حديثه لـ إسلام إبراهيم قائلاً :“انا الى لسعتك فى التيتا بني، علشان متتكلمش عني”.

و كان اسلام ابراهيم، قد انتقد مقالب رامز جلال فى وقت سابق ،وكتب عبر حسابه بموقع الفيس بوك: “رامز لو والدك ووالدتك عايشين ترضى يتعمل فيهم كده، قسما بالله ما قدرت أكمل حلقة محي اسماعيل من قسوة المنظر، أنا كنت واخد عهد على نفسي مكتبش اي حاجة سلبية عن أي عمل في رمضان بس بجد مش قادر”.

وتقوم فكرة برنامج “رامز عقله طار” على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.

برنامج رامز جلال “رامز عقله طار” يعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على “MBC مصر” الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على “MBC مصر” 12:00 منتصف الليل.