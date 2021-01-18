فيديو.. بعد أنباء انفصالها عن الهضبة.. دينا الشربيني تكشف أسباب فشل الزواج

المستقلة/ منى شعلان/ أبدت الفنانة المصرية دينا الشربيني، رأيها في فكرة الزواج قائلة:” إن مشكلة الزواج تحدث لأننا نتعامل معه كنهاية للعلاقة لا كبداية لها.

وتابعت دينا الشربيني خلال حوارها مع الفنان عمرو يوسف في برنامج “بصراحة مع” على قناة MBC1، إن الطرفين خلال فترة التعارف قبل الزواج، سواء كانت خطوبة أو غير ذلك، لا يتصرفان بطريقة طبيعية، ويحاول كل منهما إسعاد الآخر والظهور بمظهر مثالي، وتبدأ المشاكل عندما تجمع الطرفين حياة في مكان واحد، ويرى كل طرف الآخر على حقيقته، ولو أن كل طرف أظهر حقيقته من البداية ما حدثت المشاكل.

وأضافت دينا الشربيني أن مشكلة أخرى تحدث للزواج عندما يتخيل طرف أنه امتلك الطرف الآخر، فكما يحدث عندما نمتلك أي شيء، الحقيبة مثلا، نبدأ في التعود عليه والشعور بأنه أصبح ملكنا ونطمئن لذلك، وبدلا من أن يضع صاحب الحقيبة على الطاولة أو على رجله يرميها على الأرض، بينما يفترض أن نتعامل مع كل يوم كما لو كان يوما جديدا وحياة جديدة.

وأوضحت دينا الشربيني أنها صريحة، لكن حدود صراحتها تتوقف إذا كان الموضوع لا يخصها وحدها، أو إذا طُلب رأيها في شخص آخر، أما إذا كان الموضوع يتعلق بها وحدها فستكون صريحة جدا.

وتأتي تصريحات النجمة المصرية، في وقتٍ لم تحسم فيه التكهنات، حول حقيقة انفصالها عن النجم عمرو دياب، بعد تداول هذا الموضوع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، دون صدور أي تعليقٍ رسمي من الفنانين.

من ناحية أخرى تواصل دينا الشربيني استعداداتها لتصوير مسلسل “قصر النيل”والمقرر عرضه فى السباق الرمضاني المقبل، ويشاركها البطولة ريهام عبد الغفور وأحمد مجدي وصلاح عبد الله وصبري فواز ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي وسامي مغاوري ونبيل عيسى.