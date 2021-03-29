فيديو.. بسبب هذا التصرف.. فتاة عراقية تعتذر لـ كاظم الساهر

المستقلة/- منى شعلان/ قدمت فتاة عراقية تدعى “حنين”، اعتذاراً إلى النجم كاظم الساهر ، بعدما اقتحمت المسرح فجأة خلال حفلا غنائيا له في إسطنبول ، منذ عامين ، حيث انقضّت على الفنان من الخلف وامسكت بعنقه، ما أصابه بفزع، إذ قام بإبعادها.

وقام الأمن الموجود في المسرح حينها بالتدخل فأمسك الفتاة وانزلها، وهنا طلب كاظم الساهر منهم إعادة الفتاة إلى المسرح لتلتقط معه صورة.

لكن الفتاة يبدو أنها قد اكتشفت بعد عامين من مرور الحادثة أنها كانت مخطئة، وأكدت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنّها نادمة على هذا التصرف، وأنّها تريد أن يصل اعتذارها لكاظم الساهر.

وكتبت قائلة: “قبل أن تلوموني أنتم لا تعرفون موقفي بوقتها، وكيف أن تحب مطربك المفضل وأن تأتي وتشاهده ولا تستطيع بسبب رجال الأمن والحماية”.

وأضافت : “أن الموقف صار بثوان وبدون تفكير، استغليت التفاتة الحماية وصعدت ومن صعدت شفت القيصر قدامي والحماية وراية وما عرفت شو أتصرف واذا تلاحظون الفيديو نفس اللحظة ندمت اني ندمت لان شفته فز وتفاجأ واكتفيت هنا، وخفت عليه كلش، كلو للقيصر اني اسفة تعالوا كلكم يقنعوا، مو موجود بالجروب وأكتفي هنا”.

واختتمت رسالتها قائلة :”تعديل ما طلبت تلوموني وضحت موقفي دا كلكم اريد اوصل اعتذاري احجي شي خلي يوصل اعتذاري.

 

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