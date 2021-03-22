فيديو.. بريانكا شوبرا تحدث ضجة بعد حديثها عن الإسلام

المستقلة/- منى شعلان/ أحدثت نجمة بوليوود الهندية، بريانكا شوبرا، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مقابلة لها مع الإعلامية الأمريكية، أوبر وينفري، تحدثت من خلالها حول نشأتها وتربيتها وتصالحها مع كل الأديان وفي إطار حديثها قالت أنها على معرفة بالإسلام لأن والدها الراحل الدكتور أشوك تشوبرا اعتاد “الغناء في مسجد”، على حد قولها.

وقالت: “نشأت في مدرسة دير، كنت على علم بالمسيحية، وكان والدي يغني في مسجد، كنت على دراية بالإسلام، نشأت في أسرة هندوسية، كنت على علم بذلك، إن الروحانيات جزء كبير من الهند ولا يمكن تجاهلها حقا”.

وانتقد البعض تصريح بريانكا شوبرا بشأن “الغناء في المسجد”، متسائلين عن طبيعة المسجد الذي شارك والدها بداخله في الغناء وكيف جعلها ذلك على معرفة بالإسلام،

في حين سخر آخرون من تصريح بريانكا وقالوا إنهم للأسف ما زالوا غير مدركين للإسلام لأن والدهم لم يغن في مسجد أبدا.

وسوف تذاع مقابلة، بريانكا شوبرا، مع أوبرا وينفري كاملة على “ديسكفري بلس”، يوم الأربعاء الموافق 24 مارس/ آذار الجاري.

وفى سياق آخر أعلنت شوبرا وزوجها جوناس، من العاصمة البريطانية لندن، ترشيحات حفل جوائز أوسكار السينمائية الـ93 الذي يقام خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل.