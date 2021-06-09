فيديو.. بدور البراهيم: مشهورات السوشيال ميديا مقهورات من جمالي

المستقلة/- منى شعلان/ أعربت الفاشينيستا السعودية، بدور البراهيم، عن استيائها الشديد من الانتقادات التي وجهت لها من قبل بعض متابعيها على “السوشيال ميديا”، بسبب وصفها لنفسها بملكة جمال السعودية، مؤكدة أنها ليست مريضة نفسية لكي تقول على نفسها ذلك، وأن المحيطين بها هم من أطلقوا عليها هذا اللقب.

وقالت البراهيم، في مقطع فيديو لها على تطبيق “سناب شات”، إنها لاحظت أن مشهورات “السوشيال ميديا” مقهورات من جمالها، معلقة: “الزين يفرض نفسه.. وقسماً بالله تتعبون حتى تستطيعوا الوصول لمقاييس الجمال الموجودة في وجهي”.

وتحدثت البراهيم عن الأضرار النفسية التي أصابت الفنانة المصرية حورية فرغلي، بسبب تعرضها للتنمر الشديد بعد وقوعها من على الخيل، ما أصابها بكسر في الأنف أدى إلى تشوه في وجهها.

وأوضحت البراهيم أنه بسبب الانتقادات الجارحة التي تعرضت لها هذه الفنانة والتنمر على شكلها، حبست نفسها في المنزل لمدة عامين لتجنب هذه النوعية من الانتقادات.

 

وأضافت: “رفقاً بالمشاهير.. نحن نحتاج إلى قوانين تحمينا من التنمر والكلام الجارح الذي نتعرض له من البعض”، داعية الله بأن أي شخص يسيء إليها أو يظلمها يصاب بالبكتيريا السوداء “الفطر الأسود”.

 

وفى وقت سابق أعلنت بدور البراهيم، تخليها عن النقاب، بعد أن ظهرت به ليومين فقط، عندما أكدت أنها قررت ارتداءه لظروف ما، دون أن تكشف عنها حينها. مشيرة إلى أن هذه الظروف انتهت كليًا.

وقالت البراهيم في الفيديو الذي نشرته عبر تطبيق سناب شات، في أول ظهور لها بعد تخليها عن النقاب، إن كل إنسان يمر بظروف سيئة، ولكن يجب أن يأخذ وقته لكي يستطيع مواجهتها، مشددة على أنها أصبحت تشعر بتحسن وبطاقة إيجابية الآن.

وأوضحت الفاشينيستا: “كل إنسان بيمر بظروف ما، ولكن في النهاية راح تنتهي هذه الظروف، لكن لابد أن نأخذ وقتنا ونفرغ طاقتنا السلبية، وتفاءلوا بالأمل والخير القادم إن شاء الله”.

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