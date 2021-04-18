فيديو.. بدور البراهيم: سأخوض تجربة التمثيل بهذه الشروط

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم ، عن شروطها لخوض تجربة التمثيل، موضحة أنها لن تبدأ سوى بالعمل مع نجوم الصف الأول وأن يكون دورها محوريا في البطولة وليس دورا ثانويا.

وقالت بدور البراهيم، عبر مقطع فيديو بثته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“: ”اذا بمثل همثل مع العمالقة الكبار في السعودية.. أبغى أمثل مسلسلات أو أفلام سعودية.. أنا مو حاطة الموضوع في راسي“.

وأضافت: ”لكن إذا فكرت في التمثيل هتكون أول أعمالي لازم تكون بطولة وأجري يكون عالي جدا حالي حال الكبار.. أنا بدور البراهيم“.

وأوضحت بدور البراهيم أنها بالفعل وزنها زاد حوالي 5 كيلوغرامات، لكنها لا تعتبر ممتلئة القوام، موضحة أن طبيعة وجهها أنه يظهر ممتلئا أمام الكاميرا، لكنها في حقيقة الأمر قوامها رشيق.

وفى سياق آخر علقت بدور البراهيم مؤخراً على زواجها سراً، وخرجت في مقطع فيديو غاضبة موجهة رسالة حادة لعدد من متابعيها، قائلة: “فكوني منكم فكوني، والله العظيم أنا إنسانة في حالة عندي متابعين تحبني، انكتمي أنت وهي، حتى في أشياء خاصة يسألون، إيش خلك أنتي أنا في الرياض بسوي إيش، كنت في الرياض شغل وحتى لو متزوجة مالكم دخل.

يذكر أن هيئة الغذاء والدواء قامت بإغلاق محلات خاصة بمستحضرات التجميل تعود لبدور البراهيم، وذلك بعد نشرها لفيديو أثار جدلا كبيرا بين السعوديين، لما تضمن من ألفاظ خادشة وإيحاءات فاضحة.