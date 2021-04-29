فيديو.. بدور البراهيم تثير جدلاً بعد حلقة ريم عبدالله ببرنامج “رامز عقله طار”

المستقلة/- منى شعلان/ أبدت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، تعجبها مما فعلته الفنانة ريم عبدالله، أثناء حلولها ضيفة ببرنامج “رامز عقله طار” الذي يقدمه رامز جلال ، وتحديدًا في فقرة لعبة كبسولة “الهوب دروب” ضمن فقرات البرنامج.

ونشرت البراهيم، عبر حسابها في “سناب شات”، مقطع فيديو من البرنامج ظهرت خلاله ريم عبدالله وهي معلقة في الهواء ومعها رامز، في لعبة “الهوب دروب” قبل أن تقفز في الماء، وعلقت خبيرة التجميل السعودية : “أشعر بأن هناك بعض الخداع في البرنامج، لا أصدق أن ريم هي مَنْ قفزت مِنْ اللعبة”.

و أشارت إلى أن “وجه ريم لم يكن ظاهراً عند القفز، وكان يغطيه الشعر تماماً”، ما جعلها تستنتج استعانة فريق عمل البرنامج بدوبلير لريم عبدالله لأداء القفزة في حوض السباحة.

وسجلت الفنانة ريم عبد الله رسالة مصورة إلى جمهورها، ونشرها الفنان رامز جلال عبر حساباته وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ريم عبد الله في رسالتها المصورة: “مساء الخير حبايب عليكم، شو أخباركم؟ كل عام وأنتم بخير. أبشركم بعد المقلب أنا بخير وصحة وعافية، ومن جد خدعوني، ولا عندي أي معلومة ولا جاء في بالي 1% رامز ييجي الرياض هنا ويصور”.

تابعت ردًا على عدم صراخها بسبب ضربها بكرات الباينت بول، أنها لم تؤلمها بشكل كبير وأن ألمها محتمل جدًا، ولا يصح أن تصرخ طيلة الحلقة، مشيرة إلى أن الموقف الصعب حقًا هو سقوطها قائلة: “الطيحة هي اللي روعتني”.

وانهارت الفنانة ريم عبد الله من البكاء والصريخ في كبسولة البرنامج المعلقة أعلى حمام السباحة التي يُسقط فيه الضحايا، لاستكمال المقلب في برنامج رامز عقله طار.

وظهر على ريم الخوف خلال تواجدها في كبسولة الهوب دروب، وهى إحدى الألعاب التي يستخدمها رامز جلال فى المقلب، ومع تحرك الكبسولة في الهواء، بدأت ريم في الصراخ عاليا، وقام رامز جلال بضربها أكثر من مرة لترد عليه وهى غاضبة.