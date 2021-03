فيديو.. “بالزغاريد والأغاني”.. تشييع جثمان الفنانة السورية ميادة بسيليس

وأقيمت الصلاة على روحها في كاتدرائية أم المعونات للأرمن الكاثوليك في مدينة حلب السورية، بينما يقام العزاء بعد الدفن مباشرة في صالون كنيسة الصليب حتى يوم السبت، ويومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، في كنيسة الصليب القصاع في العاصمة دمشق.

وشهدت الجنازة التي شيعت بالورود والزغاريد وصور للفنانة الراحلة ازدحاما كبيرا فضلا عن عدم اتباع الإجراءات الاحترازية رغم جائحة كورونا، كما نقل النعش الذي يحمل الفنانة الراحلة، ولحظات التشييع من داخل الكاتدرائية، تزامنا مع بث أغان للفنانة بسيليس.

وكانت الفنانة السورية ميادة بسيليس قد توفيت فجر أمس الخميس، عن عمر يناهز الـ54 عاما، وبعد صراع مع مرض السرطان.

وروت نور كويفاتي، ابنة الفنانة الراحلة الساعات الأخيرة في حياة المغنية السورية، حيث التقت بحفيدها الصغير “مياس”، كما كانت تتمنى.

وكتبت كويفاتي على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” بعض الكلمات المؤثرة، لافتة إلى أن مرض السرطان كان مرافقا لوالدتها منذ 10 سنوات رغم ذلك بقيت تقاوم لخوفها على عائلتها أكثر من نفسها.

وأضافت كويفاتي، أن السرطان كان أقوى من كل شيء وظل يحارب والدتها وينهش من جسمها، حتى أخذها وحرمها منهم واصفة إياه بالمرض اللعين.

ميادة بسيليس مغنية سورية كبيرة لقبت” بسيدة الأغنية السورية”، حيث اشتهرت بتقديم الأغاني باللهجة السورية، وقدمت على مدار مشوارها ما يقرب من 14 ألبوما غنائيا، آخرها عام 2010، فضلا عن غناء تترات مجموعة من أشهر المسلسلات الدرامية السورية والعربية.

حصلت على جائزة أفضل أغنية عربية عام 1999، عن أغنيتها “كذبك حلو”، وغيرها من الجوائز المحلية والعربية منها الجائزة الأولى في مهرجان الموسيقى العربية في الدار البيضاء، كما حصدت 3 جوائز أورنينا الذهبية في مهرجان الأغنية السورية.

