فيديو.. “انتبهوا” ريم عبدالله توجه رسالة قاسية لمنتقديها بسبب بدور البراهيم

المستقلة/ – منى شعلان/ وجهت الفنانة السعودية ريم عبدالله، رسالة قاسية لمن يتهمها بتقليد مواطنتها خبيرة التجميل ​بدور البراهيم​ في طريقة دلعها ومكياجها ومدحها الدائم لنفسها وجمالها ، وذلك من خلال الفيديوهات التي تنشرها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وردت ريم على تلك الاتهامات من خلال مقطع فيديو لها قالت فيه: “في شغلة بدي اتكلم عنها ريم عبد الله ما تقلد أحد انتبهوا حبايبي، انتبهي انتي وهي، ريم عبد الله طلعت في 2007 كانت الساحة فاضية تصفر ما فيها أحد”.

وأضافت: “ريم عبد الله بحمرتها وكحلتها وفرقتها استايل الكل يسويه حتى الآن بس بس العقول الصغيرة تضل عقول صغيرة، اليوم الحياة تغيرت واللي موجودين أكثر من شعر راسي وريم عبد الله خط أحمر”.

كانت ريم عبدالله قد نشرت مقطع فيديو، قبل يومين، وهي تتغزل في جمالها دون استخدام الفلتر، وقامت بنفس الحركات التي تقوم بها بدور البراهيم، أثناء تصويرها لنفسها، وهي داخل السيارة ما جعل بعض متابعيها يوجهون لها اتهاما بتقليد بدور البراهيم.

يذكر أن ريم عبدالله حسمت الجدل الدائر بين رواد السوشيال ميديا، بشأن مصير الجزء الثالث من مسلسل ”عندما يكتمل القمر“، بعد نجاح الجزئين السابقين، حيث ردت ريم عبدالله على متابعة سألتها: ”مسلسل عندما يكتمل القمر فيه جزء ثالث ولا تكفين ردي؟“، لترد قائلة ”سؤال تكرر كثيرا.. إيه بإذن الله فيه“.

 

 

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