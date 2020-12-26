فيديو.. اليونيسيف تختار يارا سفيرة إقليمية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المستقلة/ منى شعلان/ عينت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” ، الفنانة اللبنانية، يارا، سفيرة إقليمية لها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، حيث أقيم حفل افتراضي لتعيينها عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” عبر الإنترنت.

وسيتمركز الدور الرئيسي لمنصب يارا الجديد في إيصال المعلومات الموثوق بها إلى أكبر عدد ممكن من الناس، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بجائحة فيروس “كورونا ” المستجد وتدابير الصحة والوقاية منه.

ونشرت يارا عبر حسابها بموقع “إنستغرام”، صورة وفيديو خلال توقيعها ، وعلقت قائلة:” أتطلع إلى العمل مع أصدقائي في اليونيسف للنهوض بقضايا الأطفال في جميع أنحاء المنطقة”.

وقال تيد شيبان، المدير الإقليمي لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إنه لشرف مطلق أن أرحب بيارا في أسرة اليونيسيف في المنطقة.. نحن ممتنون لكل جهود يارا لدعم عملنا خاصة في حملة MaskUp، لتشجيع المزيد من الأشخاص على ارتداء الأقنعة للحماية من جائحة كورونا.

وفى سياق مختلف، وكانت قد احتفلت الفنانة اللبنانية يارا، بعيد الميلاد المجيد والكريسماس، ونشرت صورة لها من داخل سيارتها، و مرتدية “الكمامة”، وعلقت قائلة: “صباح العيد ميلاد مجيد، وإن شاء الله بهذا العيد يولَد الخير والسلام والحُبّ بكلّ العالم، ونكون كلنا ملتزمين لنخلص من هذا الوباء يا ربّ وخصوصا هذه الأيام وبالأعياد ودايماً لا تنسوا الكمّامة”.