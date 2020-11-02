فيديو.. المخرجة كاملة أبو ذكرى توضح سبب هجومها على ممثلي” بـ100 وش”

المستقلة/ منى شعلان/ أوضحت المخرجة المصرية كاملة أبوذكري، سبب منشورًا لها كتبته صباح اليوم الاثنين، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، صباح الإثنين ، تتهم فيه بعض ممثلي مسلسل “بـ100 وش” الذي أخرجته، بالغرور وخاصة بعد النجاح الذي حققوه في الموسم الرمضاني الماضي ، من خلال أدوارهم فى العمل الدرامى.

حيث كتبت قائلة :”عرفت وسمعت واتأكدت إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل بميت وش بعد النجاح الفظيع المريع لمسلسل بميت وش شافوا نفسهم والغرور سيطر على تصرفاتهم، عايزه أقولكم خسارة الغرور مقبرة الفنان زي ما قالنا يوسف شاهين، ده أنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية وبتشاور عليكم باسم الشخصية اللي قدمتوها، الغرور ممكن يقتلكم وغرور ليه، أنتم مين أصلا، كلنا مين أصلا، دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض، مجدي يعقوب بجلالة قدره.. وربنا يهدي”.

وعن تفاصيل ماكتبته قالت أبو ذكرى ، في تصريحات تليفزيونية: “ما قلته على صفحتي أقصد بى شخصين، عارفة موهبتهم وإن الغرور يضيع الموهبة والواحد لما يثق أوي في نفسه بيأخذ خطوات خاطئة، ولم أقصد المجموعة كلها، وكنت أحذرهم من حبي لهم، والأستاذ يوسف شاهين قال لنا وأنا كنت طالبة في المعهد (يوم ما تشوف شغلك وتقول الله إيه الحلاوة ديه أعرف يا حمار إنك في طريقك للفشل”.

وأضافت: “و فيه شخصين من المجموعة ومش هقدر أقول عليهم، ولكن كان فيه حاجة صعبة وأريدهم يستمروا ويكبروا وحتى لو الواحد بقى أهم نجم في مصر مش المفروض يكون فيه مغرور، فيه اثنين ممثلين الغرور وصل لهم بشكل كبير والصراحة قلقت عليهم، والواحد طوال الوقت يظل ينتقد نفسه ويدور ولا يستريح، واللي حاطط في بطنه بطيخة صيفي وفاكر إنه حاجة كبيرة كلنا في النهاية نجتهد ونقدم فن وربنا منحنا قبول وحب الناس ولا يمكن أن نتعالى على الآخرين”.

وتابعت: “لم أصادف نجما كبيرا يتعامل بأي غرور مع الناس حوله، ولما أشعر أن من أمامي متعالي عليّ أو على الطاقم اللي بيشتغل معي بوقفه عند حده، وتعاملت مع نجوم كبار جدا وبالعكس كانوا يتعاملون معي كأصدقاء”.

واختتمت: “أنا أحب أوضح إن بعد البوست اللي كتبته قفلت صفحة الفيسبوك وشيلته لأني لم أكن عارف إنه هيعمل الدوشة الكبيرة، وكانت زميلة لي حكيت لي عن شخص كيف يتعامل مع الناس حاليا في التصوير واتخضيت وما يضايقني إن الباقي أخذ الكلام عليه ولكن الحقيقة ما قصدته هما شخصين، وهما موهوبين ولا أريدهم يسيروا في هذا الطريق ولا أعرف أشتغل مع حد مغرور”.