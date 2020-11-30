فيديو.. الكويتية ريم النجم تعلن القبض على مسربة فيديو رقصتها

المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت الإعلامية الكويتية ريم النجم القبض على المرأة التي قامت بتسريب فيديو راقص لها ، خلال الأيام الماضية ، وأحدث جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ريم النجم ، مقطع فيديو جديد لها ، عبر حسابها بتطبيق سناب شات ، قالت فيه أنه المباحث الإلكترونية ضبطت المرأة المعنية، التي تسببت بأذيتها وأذية أهلها وبناتها، موجهة رسالة شكر للمباحث الإلكترونية والقضاء الكويتي على تتبع ورصد المتسببة في هذه الفضيحة وأخذوا حقها كمظلومة.

وكانت ريم النجم تقدمت بشكوى لدى المباحث الإلكترونية ضد صديقتها بعد نشرها فيديو راقص لها دون علمها ، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ريم النجم أثناء رقصها بفستان مثير أظهر مفاتن جسدها ما عرّضها لانتقادات واسعة.

وفى سياق آخر ، قامت والدة ريم النجم ، بتوبيخها بسبب طريقة ملابسها الغير لائق على حد تعبيرها ، وذلك من خلال مقطع صوتى نشرته الإعلامية الكويتية، عبر تطبيق سناب شات.

حيث قالت والدة ريم النجم لها :” إيش دا اللبس يا بنتى وايش هذا اللبس الخالع عيب استحي على وجهك خليكي امرأة خلي الناس يحبونك ترى هذا ينزل قيمتك والله العظيم”.