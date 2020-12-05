فيديو.. “الفن سبوبة بالنسبة لي” تصريحات جريئة لكندة علوش

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المستقلة/ منى شعلان/ تصدرت الفنانة السورية كندة علوش ، مؤشر البحث العالمي جوجل ، خلال الساعات الماضية ، بسبب تصريحاتها الجريئة ، أمس الجمعة فى برنامج “في الدوبلكس” الذي تقدمه الدمية أبلة فاهيتا.

ومن أبرز تصريحات كندة علوش خلال الحلقة:

– عن المعجبات بزوجها عمرو يوسف قالت: “المعجبة المؤدبة أنا مؤدبة معاها وفي بنات بتعاكسه على السوشيال ميديا، لكن بقى المعجبة اللي بتشوفه واحنا خارجين وتأخذها الحماسة أوى بتلاقى كلمة منى”.
– أول شائعة أصدرت عنى هى أننى أكبر من زوجى عمرو يوسف وهذا غير حقيقي.

– معنديش أي أولاد قبل عمرو عندى بنتى حياة من عمرو بس.

– قالت كندة علوش إنها تقوم بارتداء ملابس زوجها عمرو يوسف في بعض الأحيان واستخدام متعلقاته.

– تقول عن زوجها عمرو يوسف إنه شخص أنيق، وهو ما جعلها تهتم بنفسها أكثر من اللازم.

– ‏تقوم بالتمثيل من أجل المال ، قائلة: “أنا بشتغل في الفن علشان دا سبوبة”.

– تعاني من العصبية الزائدة وصبرها القليل واندفاعية وفي بعض الاحيان لا تستطيع الامساك بنفسها وتقوم بسب البعض.

واحتفلت كندة علوش وعمرو يوسف بزفافهما، في يناير عام 2017، في حفل حضره العديد من نجوم الفن ، ورزق الثنائى بطفلتهما الأولى “حياة” في نوفمبر عام 2018.

 

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