فيديو.. الفنانة المصرية شريهان توجه رسالة إلى لبنان

المستقلة/ منى شعلان/ وجهت الفنانة المصرية شريهان ، رسالة إلى لبنان وشعبها ، من أجل دعم ضحايا انفجار مرفأ بيروت ، بعد مشاركتها في مزاد “إلى بيروت مع حبي” ، الذي تنظمه دار “سوثبي”، في الفترة من 7 وحتى 15 ديسمبر الجاري، والذي تشارك من خلاله النجمة المصرية بالفستان التي ارتدته خلال فوازير “ألف ليلة وليلة” عام 1987.

وقالت شريهان، فى مقطع صوتى ، يتضمن صورا لها ، صور أخرى للفستان، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، قالت فيه: “ستنهض ماسة العالم من جديد، ستنهض لبنان وتُعلم العالم الدرس مرة أخرى من أول وجديد، (فهذا هو أنتم) شعب الإرادة والكرامة، الشموخ والإصرار، الانتصار والإعمار، أنتم الإبداع والفن والحب، لبنان الحضارة والتقدم وكل ماهو عظيم مبدع چميل وجديد، قومى كى يبقى العالمُ بكى جميلاً”، مضيفة: “من قلبى سلاماً لبيروت.. من مصر سلاماً للبنان وكل بلادنا العربية.. شريهان”.

وتنظّم دار “سوثبى” للمزادات العالميّة مزاداً يحمل اسم “إلى بيروت مع حبى” “” To Beirut With Love، يتضمن مجوهرات وأزياء فاخرة ارتدت بعضها أشهر النجمات فى مناسبات عالميّة، ويعود عائداته إلى جمعيات تساهم بإعادة إعمار بيروت بعد انفجار المرفأ أغسطس الماضى، ومن بين المعروضات ثوب من الحرير الفاخر صممته النجمة شريهان، التى ارتدته فى “فوازير ألف ليلة وليلة” الرمضانية خلال العام 1987، ويُقدّر أن يتراوح ثمنه بين 24000 و33000 دولار أمريكى.

كما يوجد ثوب يحمل توقيع المصمم إيلى صعب، ظهرت به النجمة إيما ستون فى حفل توزيع جوائز الأوسكار خلال العام 2015، ومن المقدّر أن يتراوح سعره فى المزاد بين 26500 و39800 دولار أمريكى.

ومن المنتظر أن يفتتح هذا المزاد فى السابع من شهر ديسمبر المقبل ويستمر حتى يوم15 من نفس الشهر، وهو يأتى وليد تعاون بين Sotheby’s ومنظمتى Art For Beirut وCreatives For Lebanon التى يُشرف عليها مغتربون لبنانيون، ويهدف لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، أما ريعه فسيعود إلى 5 جمعيات خيرية لبنانية منها “بيت البركة” و”بيتنا بيتك” و”نساند” التى تُعنى بتوفير مساكن للأسر التى فقدت منازلها، بالإضافة إلى تأهيل أماكن سكنية ومحلات تجارية. هذا بالإضافة إلى جمعية “الفنار” التى تدعم المشاريع الاجتماعية والتجارية الصغيرة، وجمعية House Of Christmas التى تكرس جهودها لحماية التراث اللبنانى والحفاظ عليه.