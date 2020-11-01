فيديو.. الفنانة البحرينية شيماء سبت تصاب بفيروس كورونا وتطالب متابعيها بالدعاء لها
المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت الفنانة البحرينية شيماء سبت ، إصابتها بفيروس كورونا “كوفيد – 19″، طالبةً متابعيها بالدعاء لها ، وذلك من خلال مقطع فيديو عبر حسابها على موقع انستغرام.
وقالت شيماء : “سويت فحص حق كوفيد-19 وللأسف طلعت نتيجتي إيجابية يعني مصابة، الحمدلله على كل حال اللهم لا اعتراض، كل اللي محتاجته منكم حبايب قلبي ومتابعيني دعائكم، أتمنى تدعولي من قلبكم دعوة حلوة مثلكم، والله يشفيني ويشفي كل غالي عندكم ويشفي كل مريض ويا رب إن شاء لله هذي أزمة وبتعدي”.
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وقد إحتفلت الفنانة البحرينية شيماء سبت ، بعيد الهالوين ، يوم الجمعة الماضية ، كما شاركت جمهورها بمقطع فيديو لها ، من احتفالها بالهالوين على طريقتها الخاصة.
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Happy Halloween . . ٠ #شيماء_سبت #بنات_سبت #البحرين #المنامة #السعودية #مصر #الاردن #بنات #جدة #الرياض #الكويت #الهلال #الامارات #دبي #ابوظبي #قطر #عمان #العراق #عدستي #تصويري ٠ . #halloween ٠ #diva #glam #lady #luxury #elegant #portrait #style #wanderlust #photooftheday
كما إحتفلت أيضاً شيماء سبت مؤخرا ، بعيد ميلادها الـ43 إذ إنها من مواليد 26 أكتوبر لعام 1977، ووجهت رسالة لمتابعتها عبر إنستغرام بهذه المناسبة قائلة:” اليوم زادت في عمري سنة، لكنّي ما زلتُ أنا لم أتغيّر، فلم يتقلّص تواضعي ولم اتكبّر ، لا اعلم ما سأقابل في عامي الجديد ولكن أثق في الله سبحانه وتعالى كثيراً، وسأقابل كل ما يكتبه لي بكل صدر رحب. فأهلاً بأحكام الخالق في خلقه فجميعها خير.
وتابعت :اليَوم يَجب أن أعلم هَل أنا أسير على الطريق الصحيحِ لتحقيق احلامي وذاتي أم أني أخطأت الطريق، فالسعادة حِقًا حِينما أكتشف بَعد فتره أن عمرى لَم يضع، وأني نجحت وحِققت ما أريد لأواصل فِي تحقيق المزيد، جميل هَذا اليَوم لأني ولدت فيه، وكم سيَكون أجمل وأروع حِينما أحقق فيه اكثر واعظم ما أريد.
وأضافت: يا لله عاماً مضى بما فيه من أحزان وأوجاع وأيضاً لحظات سعادة وحالات فرح، وعاماً مقبلاً جديداً قد أتى اجعل لنا فيه الأمل والسعادة والفرح وتحقيق الأماني بكل ما في القلوب.
واختتمت:” شكرا لكل من قدم لي التهنئة بمناسبة عيد ميلادي سواء بأتصال او بتعليق او ببوست أو واتس أو رسائل نصية لكم خالص شكري وحبي وتقديري واحترامي جميعا.
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اليوم زادت في عمري سنة، لكنّي ما زلتُ أنا لم أتغيّر، فلم يتقلّص تواضعي ولم اتكبّر. لا اعلم ما سأقابل في عامي الجديد ولكن أثق في الله سبحانه وتعالى كثيراً، وسأقابل كل ما يكتبه لي بكل صدر رحب. فأهلاً بأحكام الخالق في خلقه فجميعها خير. اليَوم يَجب أن أعلم هَل أنا أسير على الطريق الصحيحِ لتحقيق احلامي وذاتي أم أني أخطأت الطريق، فالسعادة حِقًا حِينما أكتشف بَعد فتره أن عمرى لَم يضع، وأني نجحت وحِققت ما أريد لأواصل فِي تحقيق المزيد، جميل هَذا اليَوم لأني ولدت فيه، وكم سيَكون أجمل وأروع حِينما أحقق فيه اكثر واعظم ما أريد. يا لله عاماً مضى بما فيه من أحزان وأوجاع وأيضاً لحظات سعادة وحالات فرح، وعاماً مقبلاً جديداً قد أتى اجعل لنا فيه الأمل والسعادة والفرح وتحقيق الأماني بكل ما في القلوب. شكرا لكل من قدم لي التهنئة بمناسبة عيد ميلادي سواء بأتصال او بتعليق او ببوست أو واتس أو رسائل نصية لكم خالص شكري وحبي وتقديري واحترامي جميعا . . . فريق العمل : مكياج : باسل @basil.a.r شعر صبغ : صالون ريان هير لونج @rayankh7 تصفيف الشعر صفية الماجد @Safeya_hairstyle تصوير المبدع @altiger.photographer شكر وتقدير @teaclub_official على الاستضافة والمعاملة الراقية وكل الشكر لاخوي يحيى العوضي على التنسيق . . ٠ #شيماء_سبت #بنات_سبت #البحرين #المنامة #السعودية #مصر #الاردن #بنات #جدة #الرياض #الكويت #الهلال #الامارات #دبي #ابوظبي #قطر #عمان #العراق #عدستي #تصويري ٠ . #birthday ٠ #diva #glam #lady #luxury #elegant #portrait #style #wanderlust #photooftheday
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