فيديو.. الفنانة البحرينية شيماء سبت تصاب بفيروس كورونا وتطالب متابعيها بالدعاء لها

المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت الفنانة البحرينية شيماء سبت ، إصابتها بفيروس كورونا “كوفيد – 19″، طالبةً متابعيها بالدعاء لها ، وذلك من خلال مقطع فيديو عبر حسابها على موقع انستغرام.

وقالت شيماء : “سويت فحص حق كوفيد-19 وللأسف طلعت نتيجتي إيجابية يعني مصابة، الحمدلله على كل حال اللهم لا اعتراض، كل اللي محتاجته منكم حبايب قلبي ومتابعيني دعائكم، أتمنى تدعولي من قلبكم دعوة حلوة مثلكم، والله يشفيني ويشفي كل غالي عندكم ويشفي كل مريض ويا رب إن شاء لله هذي أزمة وبتعدي”.

وقد إحتفلت الفنانة البحرينية شيماء سبت ، بعيد الهالوين ، يوم الجمعة الماضية ، كما شاركت جمهورها بمقطع فيديو لها ، من احتفالها بالهالوين على طريقتها الخاصة.

كما إحتفلت أيضاً شيماء سبت مؤخرا ، بعيد ميلادها الـ43 إذ إنها من مواليد 26 أكتوبر لعام 1977، ووجهت رسالة لمتابعتها عبر إنستغرام بهذه المناسبة قائلة:” اليوم زادت في عمري سنة، لكنّي ما زلتُ أنا لم أتغيّر، فلم يتقلّص تواضعي ولم اتكبّر ، لا اعلم ما سأقابل في عامي الجديد ولكن أثق في الله سبحانه وتعالى كثيراً، وسأقابل كل ما يكتبه لي بكل صدر رحب. فأهلاً بأحكام الخالق في خلقه فجميعها خير.

وتابعت :اليَوم يَجب أن أعلم هَل أنا أسير على الطريق الصحيحِ لتحقيق احلامي وذاتي أم أني أخطأت الطريق، فالسعادة حِقًا حِينما أكتشف بَعد فتره أن عمرى لَم يضع، وأني نجحت وحِققت ما أريد لأواصل فِي تحقيق المزيد، جميل هَذا اليَوم لأني ولدت فيه، وكم سيَكون أجمل وأروع حِينما أحقق فيه اكثر واعظم ما أريد.

وأضافت: يا لله عاماً مضى بما فيه من أحزان وأوجاع وأيضاً لحظات سعادة وحالات فرح، وعاماً مقبلاً جديداً قد أتى اجعل لنا فيه الأمل والسعادة والفرح وتحقيق الأماني بكل ما في القلوب.

واختتمت:” شكرا لكل من قدم لي التهنئة بمناسبة عيد ميلادي سواء بأتصال او بتعليق او ببوست أو واتس أو رسائل نصية لكم خالص شكري وحبي وتقديري واحترامي جميعا.