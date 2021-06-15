فيديو.. الصحة تكشف مستجدات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الإبراشي

المستقلة/- منى شعلان/ كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، والإعلامي وائل الإبراشي، واللذين يعانيان منذ فترة من مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وقال حسنى، فى لقاء تليفزيوني إن معلوماته عن دلال عبد العزيز، في طريقها للسحب من على أجهزة الأكسجين، وفقًا لآخر معلومات وصلت إليه، فيما أكد أن وائل الإبراشي سيعود إلى مشاهديه قريبًا بعد استقرار حالته الصحية.

وتغيب وائل الإبراشي منذ أشهر عن جمهوره، بعد أن أعلن في فبراير الماضي إصابته بفيروس كورونا، عقب إجراء تحليل “pcr” وظهور النتيجة إيجابية.

وذكر الإعلامي رامي رضوان، مساء الجمعة الماضي، تطورات حالة حماته الفنانة دلال عبدالعزيز، إذ كتب عبر حسابه بموقع “فيس بوك”: “وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية أستاذة دلال عبدالعزيز يودون الاطمئنان عليها”.

وتابع: “ما زالت الأمور غير مستقرة، ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا، ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفائها على خير قريبا يا رب.. أرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل”.

يُشار إلى أن أسرة دلال عبد العزيز، تخفي عنها خبر وفاة زوجها سمير غانم حتى الآن، ونشرت إيمي سمير غانم، عبر حسابها بموقع “إنستغرام” صورة لافتة مُعلقة بجوار باب غرفة دلال عبدالعزيز مكتوبًا عليها: “المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها”.

 

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