فيديو.. السعودية وعد العساف ترد على منتقدي ارتدائها الحجاب

المستقلة/- منى شعلان/ تصدرت نجمة موقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“ الطفلة السعودية وعد العساف ، البالغة من العمر 13 عاما ، حديث الجمهور بعد إعلانها ارتداء الحجاب رسميا، معللة سبب ذلك بأنها كبرت ولا بد من التستر.

وأوضحت العساف، من خلال مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، ، إنها لم تجبر من أحد على ارتداء الحجاب، مؤكدة أنها فعلت ذلك بكامل إرادتها وعن قناعة تامة منها.

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وأضافت:” هذه فطرة ربنا خلقها فينا من الطبيعي صوتي يتغير ،أسلوبي يتغير، شكلي يتغير الله خلقني كده، الله وضع فينا هذا الشيء، نكبر ونتغير،مستحيل فيه بني آدم ما يتغير ما يكبر، فـ افهموا ما أحد يبقى زي ما هو، طبيعي نكبر.

بينما ردت على الإنتقادات التى وجهت لها بعد ارتدائها الحجاب كونها طفلة ، قائلة:” لا أحب مثل هذه التعليقات، عاملة حالك كبيرة،حركاتك متغيرة، يا جماعة نحن نعرف البني آدم يتغير ويكبر”.

وعبرت العساف عن سعادتها بتلقيها العديد من الإشادات بعدما ارتدت الحجاب، حيث أثنى البعض على شكلها وجمالها بالحجاب، وهو ما قابلته بترحاب كبير.

وعد العساف ،حققت شهرة كبيرة على سناب شات في السعودية تبلغ من العمر 13 عاماً وكانت بداية ظهورها عام 2019 بعد تداول فيديو لها وهي تتذوق بعض الحلوى المقدمة لها كهدية لتعبر بعدها عن رأيها بأن الطعم لم يكن كما توقعت أبداً وتحدثت بعفوية عن طريقة تحضير الحلوى بشكل صحيح وهو ما نال إعجاب الجمهور بخاصة وأنها تتمتع بعفوية كبيرة وخفة ظل جعلتها تحقق شهرة واسعة حتى تجاوز عدد متابعيها الـ 2 مليون متابع على سناب شات فقط.

تعيش وعد حياة صعبة وذلك لأن الأم تعاني من عدد من الأمراض المزمنة كما أن لديها شقيق معاق والأم هي التي تعول الأسرة، على حد قولها.

يذكر أن العساف كانت من بين الأطفال المشاهير الذين تعرضوا لانتقادات، بسبب الزج بها على السوشيال ميديا وهي في سن صغيرة، حيث تركز الهجوم بشكل رئيسي على الأهل، وسط دعوات للتوقف عن الزج بالأطفال في عالم الشهرة المليء بالتحديات والسلبيات التي تؤثر على شخصية الأطفال.