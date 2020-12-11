فيديو.. السعودية هند القحطاني تثير جدلاً بعد حديثها عن “الحجاب”

المستقلة/ منى شعلان/ أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني، جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات لها عن الحجاب ، رداً على مطالبة بعض المتابعين لها باراتدئه مجددا.

وقالت القحطاني، فى مقطع فيديو له، عبر حسابها على تطبيق سناب شات:”تصوروا إني أنا لبست الحجاب وعمري 6 سنين وغطيت وجهي بالإكراه ولبست عباءة وعمري 9 سنوات وعندما جئت أمريكا خلعت الحجاب”.

وتابعت: “عانيت بما فيه الكفاية ليه تزيدون الوجع وجع يعني أغلبكم ما عاش مثلي. فيه نساء مثلي لكن قلة ما حد يعرف بالحجاب الكامل مثلي”.

كما صرحت هند القحطاني مؤخراً، عبر مقطع فيديو ، تتحدث من خلاله عن شرب الخمر، باعتباره حرية شخصية ، قائلة : “الواحد يشرب وينبسط أنا منيّ ضد كل إنسان حر وإذا الشخص يساوي شيء ولا يخالف القانون أنا منيّ ضد”.

وتابعت: “أنا أسال البنات اللي يشربون والشباب يعني شو تحسون، فيقولون يعطي جرأة وإحساس بالسعادة والنشوة، والله لو أشرب خمر ويسكي أو نبيذ لأصور الكاس وأنا أشرب بس أنا ما أحبه”.

وتعرف هند القحطاني بأنها ناشطة سعودية تدعم الحريات والمثلية، مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذات أصول سعودية ، وكانت تعمل مُعلمة سعودية في إحدى مدارس الرياض، وهي مطلقة ولها 4 أبناء ، وهاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عقب انفصالها عن زوجها.