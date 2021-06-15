فيديو.. السبب الحقيقي وراء وقف برنامج ريهام سعيد “صبايا الخير”

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، السبب الحقيقي وراء وقف برنامجها “صبايا الخير” الذي يعرض عبر قناة النهار المصرية، نافية حدوث أي خلاف بينها وبين شبكة قنوات النهار موضحة أن حلقة ”أم نور“ التي اشتهرت بطهي السمك والكفتة في غرفة نومها، لم تتسبب في أي أزمات لها، مثلما تردد.

وظهرت “ريهام”، في فيديو لايف عبر حسابها على “فيس بوك” لتعلن التفاصيل، حيث قالت: “إنها لم تتعرض للوقف مثلما انتشر عبر السوشيال ميديا، وأن مدة عقدها تم الانتهاء منها.

وتابعت “ريهام”: “أنا حبيت أظهر وأوضح للناس أنا ما اتوقفتش، لكن عقدي انتهى مع القناة ولم يحدث أي خلاف مادي أو مهني بسبب حلقة أم نور”.

واختتمت: “أنا محتاجة استريح شوية واشوف أولادي وأصيف، ومش عارف هرجع لكم إمتى تاني بس الفترة تعدي شوية”.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، قد تعرضت لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً بعد حلقتها التي عُرضت على شاشة قناة النهار، وما سبقها من برومو تشويقي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي استضافت فيها اليوتيوبر “أم نور”، الشهيرة بمقاطع “الكفتة في غرفة النوم”.

وعبر رواد السوشيال ميديا عن استيائهم من هذه الحلقة واستنكروا ظهورها على الشاشة واتهم البعض ريهام سعيد بالإفلاس والفشل في تقديم مادة إعلامية جديدة على الشاشة.