فيديو.. الجمهور يهاجم أصالة بسبب هذا التصرف.. والأخيرة تعلق

المستقلة/- منى شعلان/ أحدثت الفنانة السورية أصالة نصري ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو تناشد من خلاله ابنها خالد بالرد عليها لتحذفه بعدها بقليل.

وفي المقطع وجهت أصالة نداءً إلى ابنها خالد الذهبي ودعته إلى الرد عليها بعدما اتصلت به عبر الهاتف 6 مرات، وأشارت إلى أنها اختارت “الأغراض” داعيةً إياه إلى الحضور للاطلاع عليها.

وقالت له أصالة:” وينك يا باشا وينك ياعمري وينك أبو اللود. مشيرةً إلى أنه قطعة من روحها وحياتها وقلبها، واصفةً إياه بـ”لودي باشا”.

و تعجب المتابعون من تصرف الفنانة السورية ورأى بعضهم بأنها متعبة نفسيا وهو ما يدفعها إلى تلك الأفعال دون وعي منها، و يجب أن يؤخذ الهاتف منها، خاصةً بعد التصرفات الأخيرة التي تقوم بها، والذي كان آخرها الاعتذار من أنغام ومطالبتها بالرد عليها.

وفى السياق ذاته علقت أصالة على هجوم الجمهور عليها بطريقتها الخاصة، حيث نشرت الفنانة السورية عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام” صورة تجمع أولادها الأربعة وعلقت قائلة: “الله يحفظ كل أولادكم وترون أحلامكم فيهم، ويكونوا سندا لكم وأهل وأحلى أصحاب ويكونوا كبارا في عيون الناس ومع أولادكم وأولادي”.

وتابعت أصالة: “ابني لودي الذي يبهرني بحكمته وطموحه وقلبه الذي هو مثل الفل ومحبّته التي تملأ علينا الدنيا وحنانه علينا، كل واحد فيكم يملك بنفسه قلبي وروحي وكلكم كل السعادة وكل الأمان”.

وأضافت: “أنتم النور في حياتي وفيكم أرى كل الحلا ولو قصّرت بالتعبير مع أي أحد منكم، أعدكم المرات القادمة، لن أنسى أن أقول كم أنا متعلقة بكل واحد فيكم وكأنه لوحده هو الدنيا بأكملها”، وأكملت: “أحبك لودي، احبك شامي، أحبك عليني وأحبك أدومي”، وختمت أصالة تعليقها بعبارة: “أنا أحب الدنيا لأنكم فيها أولادي”.